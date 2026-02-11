找代儲「儲值點數」竟遇詐騙 他為抖內直播主12萬全飛了

過年在家許多民眾會滑手機打發時間，不少民眾還會在平台儲值、贈送禮物，對此內政部警政署呼籲，要求拍攝點數卡，務必懷疑是詐騙，點數卡一兌現，流向難以追查；家長應多關懷青少年，避免暑假期間遭詐騙。

內政部警政署分享，有民眾滑抖音時發現了一個相當喜愛的直播主，為了支持對方，該民眾想方設法要入金，但由於兩岸金流不互通，因此找了一個標榜「超值代儲」的賣家，並加入對方的LINE溝通，隨後對方傳來一個網址，請該民眾直接在網站上操作。

該民眾表示，此網站從流暢的會員介面，到詳盡的服務條款全部都有，完全不像廉價釣魚網頁，因此自己便放下了戒心，認為不會有人為了騙點數，特地架設一個網站，後續自己也依照對方要求，買了2萬3000元實體點數發給對方，並到網站上登入，起初操作都十分順利，沒想到過沒幾秒，網頁跳出「帳號異常、資金凍結」的警告，接著對方馬上打LINE過來，口氣急迫，聲稱因為該民眾點錯按鍵，導致對方帳戶被鎖，更威脅如果不交「解凍金」，會害對方不能收款等。

該民眾表示，對方要求自己按照指示繳納費用，並稱後面解開就會轉回來給自己，當時該民眾因為擔心本金，加上不想造成對方困擾，又陸續購買了10萬點數並發給對方，直到對方第3次開口要錢，該民眾才覺得奇怪，上網查詢後發現一樣的案例，才知自己受騙，12萬3000元全不翼而飛。

內政部警政署分享，假賣家會刊登廣告，利用資訊差吸引有意儲值點數的買家，接著要求購買點數卡拍攝給自己，並上假網站登入，營造真實儲值感，隨後假賣家假稱帳號遭凍結，需要驗證身分、繳納押金等，得手便消失。

對此警政署也分享五點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：

網路交易，務必利用有信譽之第三方平台，避免私下交易，才有保障。

切勿隨意交出帳號密碼給陌生人，避免遭盜用。

家長多關懷青少年，避免暑假期間遭詐騙。

要求拍攝點數卡，務必懷疑是詐騙，點數卡一兌現，流向難以追查。

請多收看165打詐儀表板，了解最新詐騙案型。

撰稿：吳怡萱