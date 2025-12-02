找來「認罪者」! 中媒稱濱崎步「一人演唱會」假消息 網批：大記憶竄改術

日本歌手濱崎步上海公演遭臨時「不可抗力」因素取消。 圖：翻攝自 Instagram《a.you》

[Newtalk新聞] 日本知名歌手濱崎步於近期開始亞洲巡迴表演，卻在 11 月 29 日上海演唱會的前一天，因「不可抗力」因素取消。此事被許多人認為乃因近期日本首相高市早苗之「台灣有事」論，導致日中關係緊張所致，其他日本藝人如大槻真希、和田薰等亦受到類似影響。不過，濱崎步在沒有觀眾的情況下，仍與其表演團隊共同進行現場演出。

濱崎步於 Instagram 的貼文，表達對粉絲與工作人員的感謝。圖：翻攝自 Instagram《a.you》

當天事後，濱崎步於 Instagram 上發文表示：雖然是 14,000 個空座位，但我感受到了來自世界各地 TA 們（濱崎步粉絲名，Team Ayu 的縮寫）滿滿的愛，這是我最難忘的演出之一。此舉受到粉絲普遍讚賞，認為他在這種情況下，依舊堅持完成了原定的表演。Instagram 帳號《like.japan》表示濱崎步在限時動態中證實了這一說法。

傳濱崎步在限時動態中證實了完成完整演出的說法。圖：翻攝自 Instagram《like.japan》

不過，昨日（1）中國《澎湃新聞》發表一份署名「賴宗隆」的致歉聲明，稱「濱崎步在現場錄製一個人的演唱會」是自己發布的不實內容，並表示自己偷拍了彩排內容上傳至抖音。

此說法一出，引來許多批評，X 帳號《多伦多方脸》直言此為「大記憶竄改術」。從濱崎步 Instagram 公布的照片來看，其舞台效果、燈光、妝造與伴舞團隊頗為完整，確實不似彩排的規格，退一步說，因有伴舞團隊在，或許也不能說是「一人演唱會」了。也有人將焦點放在照片上，濱崎步貼出的照片出自 Instagram 帳號名為嘉茂雅之的攝影師之手，起碼可以確定資訊來源並非只有「賴宗隆」一人。

中國社群媒體上流傳一張截圖，表示「濱崎步獨自在空無一人的演唱會表演」，其攝影品質不高且距離頗遠，確有偷拍的可能性，由於沒有太多舞台效果，該照片也被一些人認為是彩排內容，這或許是最接近《澎湃新聞》說法的解釋。

