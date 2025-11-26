找到了! 九龍太子宮"卯兔星君"失竊 警逮3賊送辦

南部中心／綜合報導

台南市下營區九龍太子宮，一尊市價約600萬元的卯兔星君神像，14號遭到竊賊闖入宮廟偷走，經過警方成立專案小組，兵分多路，終於在高雄、台中等地，抓到3名竊賊，並追回神像，全案訊後將以刑法加重竊盜罪移送法辦。





警方成立專案小組，交叉比對監視器畫面，鎖定涉案車輛，掌握3名竊賊身份，兵分多路逮人。（圖／翻攝畫面）





員警小心翼翼捧著神像，回到警局，這尊由台南市下營區九龍太子宮供奉，失竊超過一週的＂卯兔星君＂神像，終於得以回家。國寶級木雕大師陳啟村表示，當然很高興啊 ，感謝神明的庇佑，台南市政府還有文化部，神像失竊期間的關懷。

回顧14號凌晨，竊賊闖入宮廟，把「卯兔星君」神像偷走，廟方氣得報警，警方立刻成立專案小組，交叉比對監視器畫面，發現竊賊行竊前，先到宮廟後方探路，接著進到宮廟，不到幾分鐘時間，神像就不翼而飛，警方鎖定涉案車輛，掌握3名竊賊身份，兵分多路，在高雄、台中逮人，這才順利找回神像。台南市警察局麻豆分局副分局長劉行五表示，經過過濾比對，鎖定涉案車輛，並掌握犯嫌行蹤，分別在台中市及高雄市，拘提楊姓、陳姓等三名竊嫌到案，並起獲失竊神尊，全案偵訊後依刑法加重竊盜罪，移送台南地檢署偵辦。

失而復得的神尊金身，出自國寶級木雕大師陳啟村之手，頭髮以彩繪敷色，外加部份金箔，設計特殊，市價約600萬元，神像被偷後，木雕大師陳啟村最擔心的就是金身損壞，還好文化部允諾，會幫忙修復。國寶級木雕大師陳啟村表示，因為這個不是一般普遍性可以模仿的作品，所以這個轉賣的難度是比較高的，文化部文資局也致電給我，找到有所損壞的話，文化部也會協助修復。警方全力追查，終於順利抓到竊賊，也把神像歸還給宮廟，讓神明得以回家。





