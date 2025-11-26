找到了! 九龍太子宮"卯兔星君"失竊 警逮3賊送辦

南部中心／鄭博暉、劉尹淳 台南市報導

台南市下營區九龍太子宮，一尊市價約600萬元的卯兔星君神像，14日遭到竊賊闖入宮廟偷走，警方成立專案小組，兵分多路，終於在高雄、台中等地，抓到3名竊賊，並追回神像，宮廟人員和神像的作者＂國寶級木雕大師＂陳啟村，26日下午來到警局，喜迎神像回家。





由台南市下營區九龍太子宮供奉，失竊超過一週的＂卯兔星君＂神像，終於失而復得。（圖／民視新聞）





真的是神明有保佑，眼前這尊由台南市下營區九龍太子宮供奉，失竊超過一週的＂卯兔星君＂神像，終於失而復得，廟方人員總算卸下心中大石。下營九龍太子宮主委吳金燕表示，我為了祂我都睡不著，感謝大家的辛苦，找到了我叫得很大聲，因為找到祢了。國寶木雕大師陳啓村表示，第一時間民政局姜局長就打電話給我，說市長有特別交代，文資局也打電話關心我，短短的10天就把神明找回來，這是相當的不簡單。

國寶木雕大師陳啓村（黑衣者），一接到警方通知，趕來警局確認損壞情形，初估神像損壞大約一成。（圖／民視新聞）





身穿黑色上衣的，就是神像作品的作者，國寶木雕大師陳啓村，一接到警方通知，就趕來確認損壞情形，和神尊被偷前比一比，除了椅背不見、左手抱著的兔子，兔腳脫漆，帽冠前緣也有損壞，占整體大約一成。國寶木雕大師陳啓村表示，損壞的部份，這些都可以我們再複製上去的，因為我最怕的就是像這些手，或是身體損壞但沒有，在損害的部份可以說是降到最低啦。

回顧14號凌晨，竊賊闖入宮廟，把「卯兔星君」神像偷走，警方交叉比對監視器畫面，兵分多路，在高雄、台中逮到3名竊賊，更發現3人行竊前，已先來探路，進到宮廟後，彷彿已鎖定目標，旁邊的金牌、香油錢都沒拿走，短短5分鐘就抱走神像，不排除神像早被藏家下訂。臺南市麻豆分局分局長洪國哲表示，從偵查隊、派出所還有我們分局上上下下，都受長官的指示，包括我們本身的努力，大家都費了很大的心思，果不其然在大家的努力之下，能夠順利的把神像來取回。臺南市民政局長姜淋煌表示，被偷了就當做卯兔星君出去遊玩，經過10幾天又平安回來。廟方人員喜迎神像步出警局，還好警方順利尋回神像，把竊賊繩之以法，後續也將進行相關修復工作，讓這全台唯一一尊的尊貴神像，恢復原有容貌。





