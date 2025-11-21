找到了！台股狂瀉一度超過千點的元凶 黃仁勳輝達惹的禍

輝達應收帳款暴增惹疑，費半重挫、台股跟著跳水。

美股再度上演「AI 恐慌時刻」。即使輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳強調AI並非泡沫，但華爾街對於「AI是否漲過頭」的疑慮仍在持續發酵。外界原以為這波回檔與非農就業數據強勁、12月降息機率下降有關；但市場最新討論已將矛頭指向輝達本身，認為它才是拖累費半重挫4.77%、台股今（21）日一度大跌千點的主因，後「稍微」收斂、但終場收盤還是狂跌991.42點，收在26434.9點，27000點再度失守。

根據美國勞工部公布的數據，最新非農就業新增人數11.9萬人優於預期的5.1萬人，市場解讀美聯儲恐怕不會降息，結果12月降息機率預測再度下降。但真正引發市場恐慌的導火線，卻意外指向輝達。根據財報數據，輝達本季應收帳款暴增100多億美元，從230.65億美元飆升至333.91億美元。

理論上，輝達目前處於GPU嚴重供不應求的階段，財報應該呈現「賣多少，收多少」的火熱狀態，但應收帳款的大幅上升卻讓市場開始提出疑問：「到底是貨出去了，但錢沒收到？還是出貨速度其實沒有傳聞中那麼強？」

這項疑慮一傳開，輝達股價立刻遭到重擊，收盤重挫3.15%，拖累整體AI板塊下殺。費城半導體指數因此暴跌4.77%，創近半年最大單日跌幅。身為全球AI 供應鏈核心的台股自然首當其衝，今（21）日一度大跌逾千點，台積電、鴻海、台達電、聯發科、日月光、廣達、緯創等AI相關權值全線潰敗，幾乎沒有抵抗力。

瑞源投顧分析師林儒毅指出，輝達應收帳款暴增不代表基本面轉弱，但確實讓投資人開始擔心：「AI需求是真的強，還是只是塞單、堆庫存？」在流動性偏緊、市場期待降息落空的氣氛下，任何風吹草動都可能被放大。他表示，只要黃仁勳出面講清楚應收帳款激增的原因，市場信心就有機會快速回穩。畢竟全球AI投資的長期趨勢未變，本次震盪更像是流動性不足與情緒反射，而非基本面翻盤。



