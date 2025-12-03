找到了！基隆「水油污染源」曝光 疑來自碇內溝渠

基隆市近日發生民生用水污染事件，經多日追查後，台灣自來水公司與基隆市府等單位昨日晚間在碇內源遠路102巷一處溝渠發現疑似污染源頭，市府於今（3）日上午進駐碇內成立前進指揮所，全力投入應變。

基隆碇內一處溝渠發現疑似污染源頭。（圖／中天新聞，下同）

基隆市長謝國樑2日晚間前往碇內地區實勘疑似污染源頭，隨後與立委林沛祥及台灣自來水公司共同召開記者會，說明最新水情與供水風險。由於台水在11月27日污染事件後停止抽取基隆河原水，改以西勢水庫供應，導致暖暖及仁愛區部分高地約3萬5000戶，恐在約3天後面臨停水。

自來水公司指出，西勢水庫屬小型攔河堰水庫，蓄水量僅約35萬噸，依當前原水量推算僅能支撐約3天民生用水。若污染未能及時排除並恢復基隆河取水，暖暖區及仁愛區南榮新村等高地用戶將須進行預防性停水。

自來水第一區處處長張子中說明，目前從基隆河觀察到的疑似污染物（呈油狀、乳化白化外觀）仍持續存在，尚未完全消散。相關單位雖已清查沿線環境並採樣，由於污染尚未改善，取水仍無法恢復。

謝國樑表示，面對供水壓力升高，市府已將此事件視為重大災難並啟動五項緊急措施：一、成立前進指揮所於3日上午10時於碇內福安宮前成立，統籌污染清除、水情調度及供水應變；基隆河主線屬水利署主管，市府已請求中央全力支援，新北市也將派兩位局長協助上游污染源追查。

謝國樑指出，環境部長彭啓明同意派遣專家協助清理與檢測，並建請經濟部水利署共同介入；台水已委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠的疑似污染物，希望能在一天半內完成清除及水質檢測，如檢測合格即可恢復取水、降低西勢水庫供水壓力；案件已由基隆地檢署指揮偵辦，警察局將持續配合調查。

市府於今（3）日上午進駐碇內成立前進指揮所，全力投入應變。（圖／中天新聞）

