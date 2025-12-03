找到了！基隆、汐止逾15萬戶用多日汙水「源遠路溝渠」疑源頭…今清除

記者林俊華、莊沛儀／基隆報導

基隆、汐止自來水遭油汙染，源頭疑似在源遠路溝渠。（圖／翻攝畫面）

基隆河八堵抽水站原水造成基隆及新北市汐止逾15萬戶人家，因自來水用水遭油汙染，進而不敢使用自來水，生活大受影響。事件延燒多日並經過追查，水公司、市府等相關單位，終於在碇內源遠路102巷一處溝渠發現疑似汙染源頭。基隆市府今（3）日上午在碇內設前進指揮所，啟動汙染清除與跨區聯合應變。目前從基隆河觀察到疑似汙染物呈現油狀、乳化白化外觀，且尚未完全消散。

基隆市長謝國樑昨（2）日晚間前往碇內地區實勘疑似汙染源頭，隨後與立委林沛祥及台灣自來水公司共同召開記者會，說明最新水情與供水風險。由於台水在11月27日汙染事件後停止抽取基隆河原水，改以西勢水庫供應，導致暖暖及仁愛區部分高地約3萬5000戶，恐在約3天後面臨停水。為降低大型停水風險，水公司將啟動汙染清除作業，市府也在今日上午正式進駐成立前進指揮所，全力投入應變。

汙染物呈現油狀、乳化白化外觀，且尚未完全消散。（圖／記者林俊華攝影）

自來水第一區處處長張子中說明，目前從基隆河觀察到的疑似汙染物呈油狀、乳化白化外觀，且仍持續存在，尚未完全消散。相關單位雖已清查沿線環境並採樣，但仍無法確定游染源頭與排放方式，也因汙染尚未改善，所以依舊無法恢復取水。

台水已於昨晚委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠內的疑似汙染物，希望能在一天半內完成清除及水質檢測，如檢測合格即可恢復取水，也能降低西勢水庫的供水壓力。

面對供水壓力升高，謝國樑表示，市府已將此事件視為重大災難並啟動相關緊急措施，今天上午10時於碇內福安宮前成立前進指揮所，統籌汙染清除、水情調度及供水應變，另基隆河主線屬水利署主管，市府已請求中央全力支援；此外，新北市也將派2位局長協助上游汙染源追查，環境部長彭啓明也同意今派遣專家協助清理與檢測，並建請經濟部水利署共同介入。

基隆市府今天前往清除。（圖／記者林俊華攝影）

立委林沛祥表示，事件已非基隆市政府能獨力處理，請經濟部、環境部、第十河川局與台灣自來水公司，必須立即與基隆市政府組成「跨部會聯合專案小組」，全面盤點汙染狀況、水源調度、備援系統及緊急送水方案，並提出明確的短期與中長期因應措施。

林沛祥指出，基隆市民這幾天心生焦慮，擔心供水何時中斷？飲水、煮飯、洗澡等日常生活是否受影響？因此中央與地方必須全面且迅速合作，以最快速度處理汙染、確保供水及安定民心，「這不只是基隆的危機，也是中央必須負責的事項」，同時強調，事件在昨天已進入第6天，市民需要的是資訊透明、快速反應與跨機關整合，而非相互的責任切割。

