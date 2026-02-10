地方中心／陳孟暄 葉晏昇 趙永博 花蓮報導



花蓮玉里鎮1名90歲失智阿嬤，6號下午獨自從長照中心大門走出之後，就失去蹤影，家屬急得報警並PO網協尋，警方獲報後展開地毯式搜索，民間搜救一加入協尋，終於在4天後找到阿嬤，倒臥在一處草叢堆裡，奇蹟式的人還活著，趕緊將他送醫。

6號清晨6點多，監視器拍下，一位身穿紅衣黑色褲子的阿嬤，獨自走出大門，原來這名阿嬤患有失智症，就擔心在外安全，家人急得報警，並且PO網協尋。



失蹤阿嬤兒子 謝先生：「著急啊，鄰居提供監視器畫面說，他走到哪裡之後，就沒有監視器有拍到她」。

廣告 廣告

找到了！失智阿嬤走失4天 倒臥草叢獲救送醫

找到了！失智阿嬤走失4天 倒臥草叢獲救送醫。(圖／民視新聞)

事發在花蓮玉里，警方接獲兒子報案，說90歲媽媽失蹤，員警獲報後展開協尋任務，就連民間搜救也加入，包括台9線救難協會、花蓮緊急救難協會、以及啟模里巡守隊，全都投入行列，甚至擔心阿嬤可能落水，警方也聯繫水利站，不放過任何蛛絲馬跡。





救難協會：「在網路就有看到這個訊息，然後在地的有台九線救難協會，想他們先協助。」。

找到了！失智阿嬤走失4天 倒臥草叢獲救送醫

找到了！失智阿嬤走失4天 倒臥草叢獲救送醫。(圖／民視新聞)

終於在9號下午找到阿嬤，在興國路二段，一處模板工寮旁的草叢堆裡，發現阿嬤倒臥在地，歷經4天連日低溫，卻奇蹟般獲救生還，外表毫髮無傷，甚至意識清楚，還可以跟兒子對話。





失蹤阿嬤兒子 謝先生：「我看是沒有受傷啦，現在在醫院觀察」。





歷經4天驚魂，失蹤阿嬤平安獲救，兒子見到母親，心中的大石頭終於放下。





失蹤阿嬤兒子謝先生v.s員警：「感謝你們幫我們協助找到我媽媽，恭喜啊 」。





原文出處：找到了！失智阿嬤走失4天 倒臥草叢獲救送醫

更多民視新聞報導

刮刮樂中百萬有預兆？幸運兒親揭「中獎神招」]

影／火車鐵軌旁有埋伏？司機驚見「移動草叢」急減速

找到了！花蓮玉里婦人走失遇寒流 警方地毯式搜索尋人

