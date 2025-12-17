找到了！女疑遭殺害棄屍彰化139線 土堆露手臂開挖驚見剩白骨

〔記者湯世名／彰化報導〕找到了！1名男子本月7日向屏東縣枋寮警分局自首，自稱2年前因財務糾紛勒斃1名女子後，將屍體棄置於彰化縣芬園鄉139線旁，屏東與南投縣警方連日來搜山，14日果真在139線山區發現1具白骨，警方研判應該就是被殺害的女子，但是否確定就是該名女子，已由南投檢方指揮偵辦並於今天在南投殯儀館驗屍。

警方透露，自首的男子住在屏東枋寮，本身為台中霧峰人，自稱跑去南投殺人後把屍體丟在芬園鄉139線，由於139線跨越彰化縣與南投縣，南投與彰化警方、消防局都出動搜尋，但當天並未發現任何蛛絲馬跡。

廣告 廣告

據警方指出，本月14日南投與屏東警方再度前往搜尋時，有員警赫然在土堆中發現一隻疑似胳臂的白骨，立即大喊「找到了」，經開挖赫然是一具白骨。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南安平酒駕肇事者被起底是小草 連鎖店還給民眾黨員優惠

郭豫珍審童仲彥案見解大轉彎 法界批：助長立委任用「人頭助理」

前台中市議長張宏年辭世 中檢認死因不明、將解剖釐清

酒駕撞死女清潔員 台南鹽酥鴨老闆鄭傳吉羈押

