找到了！橘衣女新年墜河成冰冷遺體 警確定身分

（圖／東森新聞）





台南今（2）日發生一起墜河案，消防於下午1時許獲報，有一名穿著橘色上衣的女子，不明原因墜落運河，立刻派人車到場救援，但女子被找到時已失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。

警方初步調查，死者為48歲陳姓女子，家屬接到警方通知到案，透露陳女近期情緒不穩，上午10點騎車出門後就失聯，未料發生憾事。警方已依規定報請檢察官相驗，要釐清陳女死因。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

「咖啡界明日之星」 男大生跨年夜遭輾亡！媽悲痛無法認屍

14歲小女友喊「慾火焚身」 他來洩火 下場慘了

快訊／高雄跨年夜槍響！男子為「放鞭炮」連開7槍 1人中彈搶救中

