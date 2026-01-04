找到了！澎防部30歲上士「潛水失蹤8日」陳屍望安沙灘 家屬聞噩耗崩潰

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

澎湖縣馬公市山水三連石滬12月28日發生意外，防衛指揮部通資連一名30歲何姓上士，於當天傍晚5時許出海潛水，不料事後卻失聯，現場僅留下騎乘的機車與手機，親友急得報警協尋，警消、海巡署連日出動多名人員、巡防艇及空中偵查，但皆無所獲。直至今（4）日中午時分，有民眾在望安西洞尾沙灘岸際發現一具男性遺體，經家屬指認證實為失蹤的何男，後續將報請澎湖地檢署相驗，以釐清死因。

澎防部30歲何姓上士在去年12月28日夜潛失蹤，遺體於今（4）日在望安沙灘尋獲。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發在2025年12月28日傍晚5時許，當時何姓上士利用休假時間，前往馬公市山水三連石滬（23°30'31N、119°36'12E）出海潛水後失蹤，不僅未返家，且騎乘的機車也留在岸邊，親友驚覺有異立即報警，海巡署第13巡防區獲報後，立即派遣線上巡邏組及巡防艇投入海上、岸際搜尋，並通報安檢所加強港區及沿岸巡查，同時也申請空偵機，透過澎湖漁業電台廣播，協請鄰近海域作業漁船協助留意等，軍方也同步投入搜救，但連日搜索皆無果。

直至今日中午12時30分許，有民眾在望安西洞尾沙灘附近，發現一具男性遺體卡在岸邊載浮載沉，經警方初步鑑定，死者穿著灰色水母衣、灰色襪子、黑色手套及戴黑錶，但因遺體泡水多日，面部已腐爛無法辨認；經家屬指認，確認為失蹤多日的何姓男子，家屬當場痛哭失聲，並帶回遺體。全案已報請澎湖地檢署檢察官進行相驗作業，以釐清死因，而軍方也將協助家屬辦理後續事宜。

