找到了！熊本阿蘇山直升機殘骸嚴重損毀 暫時無法靠近機體

日本熊本縣今（20）日上午發生觀光直升機事故，2名台灣籍男女搭乘直升機前往阿蘇中岳火山口空中觀光，途中疑似發生墜機意外。當地警消於上午11時左右接獲手機自動發出的「發生強烈撞擊」通知，直升機也同步發出求救訊號，隨即展開大規模搜救行動，並於當地時間下午4時10分左右，在阿蘇山中岳第1火山口附近發現嚴重受損的直升機殘骸，但目前仍無法確認機上人員安危。

根據日媒報導，該架直升機於日本時間上午約莫11點，從阿蘇市的阿蘇卡德利動物樂園起飛，由一名65歲日本籍男性駕駛，機上搭載來自台灣的41歲男性及36歲女性，原定進行約10分鐘的空中觀光，飛行路線包括米塚、草千里及阿蘇中岳火山口，隨後返回。

不料，直升機於上午11時左右突然失聯，並發出緊急求救訊號。機上乘客的手機也在11時4分自動撥打119，通報在中岳火山口附近「發生強烈撞擊」。火山口附近的警衛則表示，曾聽到一聲巨響，疑似「砰」的一聲，警方與消防單位立即趕赴現場，並動員自衛隊協助搜尋。

搜救人員歷經數小時搜索，於下午4時許在阿蘇中岳第1火山口東北側山坡，發現一架嚴重毀損的直升機殘骸，經由機身編號確認正是失聯機體。不過，由於現場地形險峻，加上火山氣體瀰漫及濃霧影響，目前仍無法接近機體，機上3人狀況尚待釐清。

熊本地區今受冬季氣壓增強影響，吹起強勁北風，阿蘇中岳火山口一帶視線不佳，增加搜救難度。據了解，該架直升機為今日第3趟載客飛行，前2趟航程均正常無異狀，駕駛則擁有超過40年飛行經驗。阿蘇中岳火山口為世界最大級火山口之一，屬於活火山，經常冒出白煙，近年來成為熱門的直升機空中觀光景點。

