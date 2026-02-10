即時中心／連國程報導

花蓮玉里一名年長婦人2月6日獨自外出後便失聯，由於天氣寒冷，家屬相當擔心她會發生意外，報警後也將訊息PO上社群媒體，請大家協尋。好消息是，警方昨（9）日已在婦人走失處500公尺外一處工寮發現她，並將她送醫觀察。





事發於6日清晨6時許，婦人單獨出門後便走失，家屬直到隔天都還找不到人，她的兒女相當焦急，警方獲報後啟動協尋機制，動員多個派出所警力，調閱沿線監視器並通報消防分隊，於民國路周邊展開地毯式搜索，終於在昨日下午於走失地點500公尺外一處工寮尋獲婦人，救護人員將她送往玉里慈濟醫院進行後續觀察，警方呼籲民眾，家中若有高齡長者，請務必多加留意其動向，避免讓其單獨外出，確保安全。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／找到了！花蓮玉里婦人走失遇寒流 警方地毯式搜索尋人

更多民視新聞報導

屏東男縱火奪2命、揚言「殺警、殺全家」！今無期徒刑定讞 死者家屬：失望

高金素梅遭搜索 立法院發聲了

檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的

