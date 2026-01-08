找到了！落海男成冰冷遺體 身分曝光是「港都傳奇」

60歲的蔡姓男子從金門大橋落海。（圖／翻攝自金門觀光旅遊網）





一名60歲的蔡姓男子，6日上午10時自中國廈門搭船入境金門，下午4時49分許搭乘計程車離開水頭碼頭，車輛行經金門大橋中段時，蔡男突然下車並翻越護欄落海，失蹤3天後，今（8）日上午蔡男遺體在鎮宗海灘被尋獲，經家屬確認身分無誤後，交由警方處理，而蔡姓男子的身分也曝光了。

事發在6日，蔡姓男子自中國廈門搭船返台，上午10時自水頭碼頭入境金門，在附近徘徊一陣子後，當天下午4時49分許搭乘計程車離開。車輛行駛到金門大橋中段時，蔡男卻突然要求下車，且不聽計程車司機勸阻，翻越柵欄落海，司機見狀趕緊報案處理。

消防局、海巡署等單位出動巡防艇、CP艇及無人機展開搜救行動，然因低溫、大浪增加搜救難度，直到今日在鎮宗海灘發現一具遺體，身上有多處易辨識的刺青，經家屬確認身分無誤，已報請金門地檢署相驗，全案交由警方處理。

據《聯合報》、《TVBS》等媒體報導，蔡男為高雄市苓雅區地方人士，長期參與地方事務，相當活躍，人稱「港都傳奇」，亦曾出現在選舉造勢場合上，但在2018年市長選舉後行事轉低調，之後前往中國發展。詳細事發過程仍待警方進一步調查釐清。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

