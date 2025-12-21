找到人了！民眾遭張文砍傷險死 台大父女檔醫師現場搶命回魂

社會中心／陳韋劭報導

台大父女檔醫師在現場搶救傷患。（示意圖／資料照）

台北市日前發生隨機砍人事件，兇手張文持長刀分別在北車及捷運中山站外、誠品南西店內砍傷多人，最終釀4死11傷，其中一名被害人遭張文砍傷後，第一時間受到一對父女檔醫師聯手搶救逃死，北市府受託已找到熱心救人的台大顏姓父女檔醫師，蔣萬安已赴台大向2名醫師致謝。

檢警調查，兇手張文19日下午先縱火燒毀多台汽機車後，前往北車及捷運中山站、誠品南西店隨機攻擊路人，余姓男子、蕭姓男子、王姓男子遭張文砍殺傷重不治，另有11位民眾受傷送醫救治，張文最終從誠品南西店墜樓身亡。

台北市長蔣萬安表示，在探視傷者過程中，一位在中興院區受傷的民眾向市府反應，第一時間有受到兩位醫師即刻急救，才讓他逃過一劫，目前傷者仍住院恢復中。

蔣萬安表示指出，北市府受託找到這兩位醫師，熱心救人的是一對台大醫院顏姓父女，因傷者希望我們轉達感謝之意，今天下午2時將會到台大醫院，當面跟兩位見義勇為、伸出援手的醫師轉達感謝之意。

