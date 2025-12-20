找到張文「犯案計畫」！雲端文件內容與犯案路線吻合 早有縝密規劃

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

捷運台北車站、中山商圈和誠品南西店昨（19）日發生隨機殺人案，27歲兇嫌張文丟煙霧彈並持刀揮砍民眾，最後逃亡至誠品南西店5、6樓畏罪墜樓身亡，整起事件共造成4人死亡、11人受傷，震驚全球。專案小組追查發現，他的雲端存有疑似「犯案計畫」的文件，內容與實際犯案路線大致吻合，顯示犯案前早有預謀，而文件存取者僅他本人，初步排除有共犯。

專案小組追查發現，張文的雲端存有疑似「犯案計畫」的文件，內容與實際犯案路線大致吻合，顯示犯案前早有預謀。（圖／翻攝畫面）

根據警方還原，張文昨日下午3、4點先在北市林森北路、長安東路等地縱火，近5點左右回到租屋處縱火，接著於傍晚5點23分在捷運台北車站M7、M8出口附近丟擲煙霧彈，並揮刀砍傷前來阻止的57歲余姓保全。隨後他前往誠品南西店對街的千慧旅館重整裝備，接著在晚間6點39分左右發動第二波攻擊，在中山商圈丟擲煙霧彈、持刀攻擊路人，還闖入誠品南西店隨機砍人到頂樓，最終在重重警力包圍下，墜樓身亡。

台北警方成立專案小組清查張文所使用的平板電腦，在雲端資料中發現存有疑似「犯案計畫」的文件，裡面記載的地點與昨晚犯案路線大致吻合，顯示整起事件並非臨時起意，事前經過縝密規劃，確切犯案動機仍待進一步調查釐清。警方也指出，登錄帳號和存取權限者都是他本人，系統紀錄顯示只有他曾進行編輯與修改，未發現其他人涉案，初步排除有共犯。



