找到替代能源了！南韓將從「這國」進口石油 下週揭曉細節化解斷鏈危機

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國際中心／莊芷榆報導

南韓因荷莫茲海峽航運受阻，為降低對中東能源70%的高度依賴，積極尋求能源供應多元化。（示意圖／翻攝自Pixabay）

因荷莫茲海峽航運受阻，高度仰賴中東能源的南韓積極尋求替代方案。南韓產業通商資源部長金正寬證實，近期出訪哈薩克已取得重大進展，預計下週公布進口原油的具體細節，此舉將大幅推進南韓能源供應多元化的長遠目標。

根據《路透社》（Reuters）報導，為因應荷莫茲海峽的航線中斷危機，南韓總統辦公室主任姜勳植（Kang Hoon-sik）於本月初會同產業通商資源部長金正寬（Kim Jung-gwan），聯袂前往中亞國家哈薩克進行雙邊協商，全力確保國內原油與石腦油的供應無虞。

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金正寬日前接受《韓國廣播公司》（KBS）專訪時透露，與哈薩克的能源採購談判已步入尾聲，並取得實質成果。針對外界對兩國運輸距離遙遠的疑慮，他解釋，從哈薩克將石油運抵南韓的航程約需50至60天，該期程與從美國進口所耗費的時間相去不遠。他進一步強調，此次中亞之行的核心戰略，在於從長遠佈局切入，徹底落實國家石油進口來源的多元化。

南韓的能源需求幾乎完全仰賴國外進口，其中高達70%的原油來自中東地區。在此次成功拓展哈薩克油源之前，南韓上個月已順利獲得阿拉伯聯合大公國（UAE）的承諾，將向其挹注2400萬桶原油。

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