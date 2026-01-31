找到聽話的人 川普：華許想降息

白宮橢圓形辦公室最近演了一齣長達14個月的「聯準會主席選角」實境秀，最終由55歲的華許奪下主角寶座。美國總統川普30日正式提名這位前聯準會理事，接替即將卸任的鮑爾。對於這名人選，川普不僅大讚他聰明、優秀，更直白地說出他的核心期待：華許「確實想要降息」。

川普在貼文宣布聯準會主席人選後，於白宮向媒體形容華許，是「完美的人選」，擁有「完整配套」，不僅學歷亮眼，更具備那種「典型選角」般的領袖氣質。川普透露，雖然他認為直接要求華許承諾降息可能「不太妥當」，但經長期觀察，他確信華許傾向於調降利率。川普長期對鮑爾不滿、批評聯準會降息太慢，無疑是找到了知音。

這場人事任命背後是一場激烈的「雙凱文」大賽。原本大熱門是白宮國家經濟會議主席哈塞特，他在12月時甚至被認為已經「穩了」，但最終華許卻逆轉勝。而華許能脫穎而出，除了他的「主角臉」，背後的強大財經人脈也功不可沒，包括他的岳父雅詩蘭黛繼承人羅納德·蘭黛（Ronald Lauder），是共和黨的主要金主，也是川普的老相識。

《華爾街日報》更直接點名華許，在去年12月與川普的一場會面中，說出了總統最想聽的話。當時川普在與華許會面後受訪，被問及是否施壓華許承諾降息時說：「我問他怎麼想，他認為必須降低利率。」暗示華許已成為新的熱門人選。另外，川普之後在度假期間也告訴幕僚，華許的敏銳度和外型給他留下深刻印象，顯示該場會面成為轉折點。

然而，華許的上位之路仍有路障。共和黨參議員提里斯已放話，在針對鮑爾的刑事調查結束前，將反對此提名。民主黨領袖舒默則擔憂聯準會的獨立性，將毀於川普的私怨。