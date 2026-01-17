找到賓士大哥了！春風曬對話結局好暖：圓滿了

春風成功聯繫到賓士車主。（圖／IG@911_eo）

歌手春風在16日晚間不幸在台74線與一台賓士轎車發生擦撞，後續對方不願追究，反而希望春風趕快去上班，讓春風心懷感溫，希望透過社群的力量找到這位賓士大哥。直到今（17日）晚，春風成功聯繫到人了，直呼「圓滿了！」

春風透過IG限時動態曬出和賓士大哥的對話截圖。只見春風承諾絕對幫忙把車負責到好，過程中不忘道歉「很抱歉，擊中了你，你禮拜一過去，我交代好了！」

不過，賓士大哥相當客氣，「小事！緣分，我們公司小朋友都很喜歡你！」並希望未來能夠請春風代言。春風則笑著表示，「謝謝你，讓我來得及去上班」，對於邀約也說「哈哈哈哈哈，肯定沒問題！」最後，春風直呼：「天使大哥聯繫我了！圓滿了！」

春風曬出對話，大讚賓士哥是天使，也讓整起事件圓滿落幕。（圖／IG@911_eo）

其實這起事件，春風原本只是想透過社群協尋這位天使級的賓士大哥，殊不知卻遭酸民們批評沒有報警，是肇事逃逸。讓春風無奈發文還原當下經過，指出雙方都很客氣，不想叫警察來浪費時間，在獲得對方同意後，春風給了電話號碼後，就趕快去上班。

幸好這起事件終於落幕，也讓粉絲們鬆了一口氣，「被撞一下就有春風的賴這麼好的嗎」、「好大哥好老闆，大哥表示其實我愛你很久了」、「撞到就有賴，第一次這麼想被撞」、「水喔格，放心一點了！」、「大哥要到賴已經大贏了」。

