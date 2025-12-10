找到長壽密碼！「1類食物」護心、防糖尿病 巧克力也上榜

記者鄭玉如／台北報導

多吃富含類黃酮的食物，有助於長壽健康。腎臟科醫師江守山表示，研究發現，每天攝取約500毫克的類黃酮，相當於2杯茶的量，可降低約16%的死亡風險，並降低9%至13%的心血管疾病、2型糖尿病和呼吸系統疾病風險，而富含類黃酮食物包括洋蔥、莓果、黑巧克力等。

江守山在臉書粉專指出，類黃酮存在於植物性食物中，包括茶、洋蔥、莓果、柳橙、蘋果、葡萄、紅酒和黑巧克力。為了評估類黃酮的健康益處，英國貝爾法斯特女王大學研究人員追蹤近12.5萬名、年齡介於50至70歲的參與者，時間長達10年。

研究發現，每天攝取約500毫克類黃酮，可降低約16%的死亡風險，並降低9%至13%的心血管疾病、2型糖尿病和呼吸系統疾病風險，其中攝取種類最豐富的類黃酮者，罹患糖尿病的風險降低20%。

江守山說明，不同的類黃酮具有不一樣的作用，例如有些可以改善血壓，有些幫助抑制癌細胞增殖，還有一些能夠減輕炎症，因此每天大量攝取富含不同種類的類黃酮食物，是維持健康的最佳方法之一。

