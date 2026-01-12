找到F-16V黑盒子？ 顧立雄：接收到斷斷續續的訊號

▲ 圖／華視新聞

台北市 / 林李翰 綜合報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉6日晚間駕駛編號6700的F-16V戰機，自花蓮基地起飛執行夜間訓練任務時失聯，國軍及海巡出動大量人力，持續在花蓮周遭海域進行搜救。國防部長顧立雄今（12）日受訪表示，目前做黑盒子定位時，發現訊號有斷斷續續的出來，還要再進一步確認；待海象好轉時，船隻就能出港，再做進一步定位，若有任何進展會再報告。

針對目前辛柏毅搜救進度，顧立雄今日在立法院受訪時表示，據他了解，目前海軍已派62艘次艦艇，海巡也派出62艘次艦艇，無人機出動16架，第二作戰區則沿花蓮到台東不斷搜索，總計1206人次，持續進行搜索中。

廣告 廣告

顧立雄指出，現在派專業船隻去做黑盒子定位，現在有一些斷斷續續訊號出來，還要進一步確認，因海象目前狀況不太好，船隻無法出港；待海象好轉時，船隻就能出港，再進一步確定黑盒子定位，若有任何進展再報告。

原始連結







更多華視新聞報導

傳MMC故障導致F-16失事？ 顧立雄駁斥：無不堪負荷的狀況

「石梯坪火光」與F-16有關？ 國防部：相關事證將研判

不能說F-16V戰機如新？ 張延廷：8成舊零件須重新檢討

