找勁舞團炒熱國父誕辰 鄭麗文：藍不憂讒畏譏

國民黨今年的國父誕辰紀念活動打破傳統形式，在國父銅像前安排了勁舞團熱舞表演，團員們扭腰擺臀，展現活力。國民黨主席鄭麗文和副主席李乾龍坐在台下，看得又鼓掌又拍手，氣氛熱烈。除了勁舞表演外，活動還邀請了饒舌團體獻唱，鄭麗文隨著音樂節奏搖擺，顯得心情愉悅，或許是因為她與國父同為壽星的緣故。雖然創新形式，活動仍保留了傳統的獻花儀式，國民黨表示這是為了注入年輕元素，打破以往的刻板印象。

（圖／TVBS）

鄭麗文在活動中表示，追求理想絕不退卻，不憂讒畏譏，不瞻前顧後，只有堅持到底才能真正感動年輕人。恰逢自己生日當天，鄭麗文首次主持中常會，並宣布將兼任國民黨革實院院長，成為繼蔣中正之後第一位身兼這兩項職務的人。她強調將重拾黨的核心理念與中心思想，並親自授課強化所有黨員的論述能力。

廣告 廣告

目前國民黨高層多人身兼數職，除了鄭麗文兼任革實院院長外，李乾龍同時擔任副主席和秘書長，文傳會副主委林益諄兼任隨行和攝影工作，考紀會主委張雅屏兼任大陸事務部主任，副秘書長李哲華則身兼組發會主委和KMT STUDIO召集人。這種人事布局引發外界質疑，是否意味著雖然打著改革旗幟，但年輕人對參與仍有疑慮，不敢貿然加入。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，鄭麗文主席已規劃以下鄉方式與黨員見面，中常會時也可能分區邀請各地方代表參與。他強調，黨內的不同聲音，鄭主席都有聽到，將積極回應黨員關切。

更多 TVBS 報導

僑委會官員欲訪新加坡遭拒 徐佳青一度稱：可能列入警示範圍

