找嘸人談判！花蓮火爆男「滿手血」糾眾打死情敵哥哥 下場慘了

男子高俊明痛毆情敵的哥哥，打到滿手是血，還去洗手後繼續施暴。示意圖，取自Unsplash圖庫



花蓮男子高俊明懷疑女友不忠，想約蔡姓情敵出面談判但聯繫不上，改找蔡男胞兄處理，最後竟夥同友人曾逸安等人圍毆蔡男胞兄，打得他滿頭鮮血、腦死不治。花蓮地院一審依傷害致死判高男19年8月、曾男8年6月，二審花蓮高分院維持原判，最高法院駁回上訴，全案定讞。

高俊明與曾逸安還有潘姓等9名少年共同加入IG群組「58」，2023年7月21日晚上10時許，高男因感情糾紛與蔡男相約談判，隨後在群組上呼叫曾男等人到壽豐車站集合後，前往壽豐鄉碧蓮寺西側廣場，但蔡男沒有現身，遂找上蔡男胞兄。

廣告 廣告

高男佯稱，現場僅他和另一名友人，蔡男胞兄不疑有他，22日獨自前往，一到場就被高、曾等一行人圍住、噴灑辣椒水，高要求他打電話叫弟弟出面，但蔡男不願赴約，高男一怒之下命令眾人使用手指虎等武器毆打蔡男胞兄5分鐘，高男也參與其中，還持開山刀恐嚇，見蔡男胞兄掙扎站起，再度對他拳打腳踢，高男還因滿手是血跑去清洗，返回後繼續施暴。

蔡男胞兄被打得滿頭鮮血，高男要求情敵蔡男「自己幫哥哥叫救護車」，蔡男父母獲報到場，一群人一哄而散，蔡男胞兄送醫後因顱內出血腦損傷，最終宣告不治。

本案一審由花蓮地方法院國民法官審理，同時也是花蓮地院首起國民法官案件，認定高男與死者素無恩怨，竟糾眾毆打出氣導致重傷死亡，依與未成年人共犯加重妨害自由罪、傷害致死罪，判處19年8月徒刑；曾男判8年6月徒刑。

二審花蓮高分院調查相關證據後，認用法沒有不當或違法，刑罰量定未逾越法定刑範圍，也無裁量權限濫用等情形，駁回上訴。案件再上訴，最高法院駁回，全案定讞。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

憾！女大生校內玩捉迷藏找嘸人 一查「定位竟在湖裡」身亡

雪地中感人一幕！北極熊「收養」陌生幼熊 科學家動容

女嗑藥配酒四肢扭曲 男友「邊拍影片邊笑」！延誤送醫不治