找嘸前妻！北市男強闖屋性侵閨密 強逼「口愛」：沒10分鐘內射X就殺妳

找嘸前妻！北市男闖閨密住處性侵她強逼「口愛」。（示意圖；freepik）

台北1名男子因為找不到前妻，竟持刀闖入前妻閨密住處威脅對方幫他口愛「如10分鐘內沒有射精就要殺妳」並性侵得逞，事後下場也曝光了。

前妻失聯 歪腦筋動到妻閨密

根據判決書，阿華（化名）只因無法連絡上前妻，去年7月13日晚間帶著水果刀、裝有汽油寶特瓶前往前妻閨密小雪（化名）住處公寓樓梯埋伏，等待小雪回家後，阿華尾隨其後，拿出預藏的刀械威脅小雪聽話讓他進屋，並沒收其通訊設備，「不聽話就要潑灑汽油」「要死一起死」。

威脅幫口愛 性侵得逞

警察雖曾上門詢問，但被威脅的小雪不敢出聲，因此警方便離去，沒想到阿華竟把歪腦筋動到小雪身上，先是持刀柄敲牆、勒脖強迫小雪替雙方洗澡，接著要求小雪幫他「口愛」，甚至限時對方要讓他10分鐘就射出來，否則就殺掉對方。

小雪不敢違抗，只能被迫替他口愛，阿華甚至還拿手機記錄下過程，接著又性侵小雪得逞，直至隔天早上方才願意離去。

重判10年8月 賠償2百萬

事後小雪憤而報警提告，阿華在偵訊及審理都坦承犯案，但北院認為，阿華並無對其有補償或彌補之意，加上先前他曾對前妻涉犯加重強制性交罪遭起訴等，沒有看見其有記取教訓，最後依照犯攜帶兇器侵入住宅對被害人為錄影強制性交罪，處有期徒刑10年8月，並沒收其犯罪手機。

另外附帶民事賠償部分，地院認定這導致小雪身心靈受創，至今仍持續接受心理諮商，最後判阿華淤須賠償200萬元。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

