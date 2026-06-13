找嘸哥持球棒怒砸11車！玻璃碎滿地車主傻眼了 暴怒男又衝姊家縱火被逮

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記者林盈君／苗栗報導

12日清晨，苗栗一名38歲馮姓男子，因故前往竹南找哥哥，卻因找不到人暴怒，於國道高架下鈴木埤停車場內，持球棒失控砸毀11台汽車，之後又衝到新竹市、姊姊住家前，意圖縱火燒屋。苗栗警方獲報後介入調查，以車追人、鎖定馮姓男子涉嫌重大，而新竹警方因縱火先將馮男逮捕，被依公共危險罪嫌移送法辦，至於砸車毀損部份，苗栗警方將函送地檢察署偵辦。

馮男找不到哥哥怒砸11車，又跑姊姊家縱火遭逮，警訊後依法將馮男移送法辦。。（圖／翻攝畫面）

據了解，馮男有毒品和竊盜等多項前科，12日清晨，他因找不到哥哥情緒失控，持球棒怒砸停車場內11台汽車，造成多車損毀，擋風玻璃破裂等。有車主見狀氣炸，隨即報警處理。未料，馮男砸完車子之後，又跑到新竹姊姊家洩憤，他先是在門口大吼大叫，之後持打火機想燒屋內窗簾，造成垃圾桶起火，警方趕抵後將他逮捕。

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苗栗警方以車追人，認定馮男涉有重嫌，卻發現他因縱火先被逮捕。馮男落網後供稱，因想找哥哥理論未果，失控之後怒砸車，之後又跑到姊姊住家外找人，氣憤之下企圖縱火。警訊後，依法將馮男移送法辦。

馮男找不到哥哥怒砸11車，又跑姊姊家縱火遭逮，警訊後依法將馮男移送法辦。。（圖／翻攝畫面）

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