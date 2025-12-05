找嘸接班人…南韓製造業掀出走潮 3年破千家中小企業賣掉公司

圖為南韓工廠示意圖，與出走事件無關。美聯社資料照



據南韓媒體今天（12/5）報導，南韓製造業出現高齡化問題，但年輕的子女卻無意接手父母的事業，再加上法律管制趨嚴，營運成本上升，許多中小企業紛紛出售公司，統計數續顯示，過去3年來，全國超過1千家中小企業易手，專家警告，如果政府不提出對策，將導致國家整體競爭力流失。

年營收破十億「金雞母企業」 老闆竟嘆：經營不下去

據《朝鮮日報》報導，南韓製造業界的業主高齡化，且該行業的經營與勞動環境嚴峻，缺乏有意願的接班人，越來越多中小企業，不得不將公司出售，統計資料顯示，2022至2024年這段期間，南韓共計1065間中小企業易手，交易規模達35兆韓元（約7500億元台幣），目前仍有超過21萬家中小企業，苦尋不著接班人，都成為潛在出售企業。

在慶尚南道鎮海區，A某經營一家精密模具製造工廠超過30年，最近每天都在苦惱，是否應該將公司賣掉，甚至導致晚上失眠，據悉，這家公司有穩定客戶，年營收高達6百億韓元（約12.7億元台幣），是一家體質優良的企業，A某卻直言：「我已經沒辦法再經營這家公司了。」

A某說道：「製造模具非常依靠熟練度，要找到這樣的人才，就像『摘天上的星星』一樣困難」、「現在安全與環保法規越來越嚴格，經營者隨時可能成為罪犯」、「我的子女都說『為什麼我們要接手家業』，各自到其他尖端產業發展了。」

年輕人無意接班 直言：當上班族比較好

在京畿道始華工業區，B某經營一家產業設備的公司，近期將公司掛牌出售，工廠內的工人大多超過60歲，年輕人不願意加入，產業生態高齡化，已經無力繼續支撐下去，B某透露：「《重大災害處罰法》、每週工時52小時、《黃色信封法》，各種勞動規定的限制，讓產業經營的負擔更重，子女們都說『還不如當上班族比較好』，放棄接班計劃。」

圖為鋼鐵廠示意圖，與出走潮事件無關。翻攝浦項鋼鐵官網

南韓國會今年8月24日通過《黃色信封法》，該法案限制企業對發動罷工的勞工索賠，讓工人獲得更大的集體談判權，並擴大勞資協商當中的「雇主」定義，勞工依法可以向原發包企業，展開協商談判。

企業經營成本上升 「待售企業炸彈」將引爆？

處理中小企業收購案的人士指出：「把公司交給下一代，已經不再被視為『財富移轉』，而是『痛苦的傳遞』，這樣的想法已經反映到現實。」

一名中小企業的業者則提到：「越南或印度等國家，既沒有工會罷工風險，法規管制的成本也更小，為什麼要在韓國經營工廠」、「如果沒有讓人願意創業的根本變革，就難以阻擋『待售企業炸彈』。」

中小風險企業研究院的室長盧旻善（노민선，音譯）分析：「德國與日本都把中小企業的接班問題，當作『產業安全』來處理，讓企業能夠平穩轉移，反觀韓國毫無準備，產業直接面對高齡化衝擊，如果這些具備關鍵技術的企業消失，最終將導致大企業與國家整體競爭力流失。」

