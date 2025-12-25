找嘸汙染人 22.8億土汙費難追討

若土地被汙染有緊急整治必要，環境部將運用土汙基金先行墊付費用，再向相關汙染行為人求償，然土汙基金至今累積墊付175案、金額高達22.8億，未能在法定5年內提出求償。環境部坦言，因汙染發生時間過早，無法確定汙染行為人，22.8億恐無法追償，但近年藉環檢警合作、科技執法，快速找出行為人，土汙基金已沒有再墊付。

據《土壤及地下水汙染整治法》，緊急危害汙染場址應採取代履行整治措施，以維護國人健康及生活品質，環境部因此可運用土壤及地下水汙染整治基金（土汙基金）優先針對汙染責任人或汙染來源不明汙染場址，先行墊付費用或協助辦理整治，再向相關汙染行為人求償。

廣告 廣告

立法院預算中心評估報告顯示，土壤及地下水汙染整治基金截至今年8月底，累積代墊234件、29億6056萬7000元，其中175件、22億8013萬1000元已超過5年未追償，占比高達9成，求償成效欠佳。

土汙基金管理會副執行祕書王禎解釋，這175件墊付案以遭受汙染的農地為主，基於食安恐影響國民健康先行整治，但案件發生在民國90年以前，已找不到汙染者，一直無法求償，所以22.8億恐無法求償回來。

他舉例，台南二仁溪沿岸早年是國內廢五金回收及提煉重金屬據點，環境部於土汙法立法後在96年起投入2.1億整治，墊付費用第一高，但發生汙染的時間太早，難以溯源，找不到對象提起求償。

不過王禎指出，這幾年透過環檢警合作、科學儀器及技術，快速找到汙染行為人，112年起土汙基金就沒有再先行墊付土汙整治費用，直接由汙染行為人負擔。