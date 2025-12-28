找嘸貓竟嗆「殺狗抵命」…高雄豪宅女絕望墜樓 家屬：他眼睜睜看她去死

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／高雄報導

死者家屬近日出示關鍵監視器畫面，發現林女墜樓前曾和同居男友發生激烈爭吵。

高雄市鼓山區11月底發生一起林姓女子（25歲）墜樓身亡案件，警方原初步判定無外力介入，以輕生結案。然而，死者家屬近日出示關鍵監視器畫面，揭露案發前女子曾遭同居林姓男友（30歲）掌摑、推擠，男方更因貓咪走失一事，恫嚇要讓女子飼養的愛犬「抵命」。家屬指控男方長期施暴且未在關鍵時刻阻止憾事，憤而對其提告傷害、恐嚇及過失致死等多項罪名，警方將報請檢方重啟調查。

死者家屬近日出示關鍵監視器畫面，發現林女墜樓前曾和同居男友發生激烈爭吵。

回顧事發經過，11月20日上午，死者與同居男友於鼓山區明誠四路某豪宅內，因男方飼養的貓咪走失而爆發激烈口角。隨著爭執升溫，男方情緒失控，不僅對女子惡言相向，更動手推擠並掌摑對方。監視器畫面顯示，男方甚至將女子飼養逾十年的愛犬當作談判籌碼，狠嗆：「給我找到貓之前，牠不用帶走」、「若找不回貓，就拿妳的狗換命」，一連串的肢體暴力與精神威脅，使女子陷入極度恐懼與絕望。

廣告 廣告

林女絕望之際，喊出：「我拿我自己的命賠給你。」便朝陽台走去。（圖／委任律師提供）

女子在崩潰之際曾喊出：「我拿我自己的命賠給你。」隨即衝向陽台。儘管男方當時緊追在後，雙方在陽台處僵持長達20分鐘，但女子最終仍從10樓墜落身亡。家屬痛批，男方明知死者情緒瀕臨崩潰，不僅未安撫勸阻，反而透過先前的暴力與恐嚇行為製造了高度危險情境，對於女子的死亡結果至少具有「間接故意」，基於此，他們已依殺人、過失致死、傷害及恐嚇等多項罪名提起告訴，期望司法能還給死者一個公道。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了

當兵前打工「遭200kg藝品重壓」爆頭慘死…母淚控雇主：未幫保勞健保

駕駛一句話都沒說「直接倒車」嚇跑人肉佔位女：她真的以為我不敢

日本收攤台灣卻夯爆？揭LINE Pay稱霸全台關鍵：一招在地化變國民神器

