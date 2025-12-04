生活中心／李世宸、胡崇恩、賴文軒 台北報導

代謝症候群會增加慢性病風險，國健署連續兩年舉辦獎勵活動，鼓勵「代謝症候群防治計畫」的收案民眾，透過飲食及運動改善健康，協助超過48萬民眾進行健康管理，逆轉代謝症候群，遠離慢性疾病的危害。

個案黃太太vs.黃先生：「如果那個時間還沒到，他沒有運動的話，他會覺得不好意思，趕快自己上去運動這樣。」夫妻一起分享，如何克服代謝症候群，陳小姐則是健檢數值異常，診斷出代謝症候群，透過國健署防治計畫，改變生活習慣。個案陳小姐：「有時候是要妳紀錄飲食，然後紀錄運動透過這個計劃，我改善非常多的指標，糖化血色素什麼血壓，什麼那些我都有改善。」他們都是戰勝代謝症候群的見證人，國健署連續兩年舉辦獎勵活動，邀請民眾參與「代謝症候群防治計畫」。

國健署連續兩年舉辦獎勵活動，鼓勵「代謝症候群防治計畫」的收案民眾，透過飲食及運動改善健康，協助超過48萬民眾進行健康管理，逆轉代謝症候群，遠離慢性疾病的危害。（圖／民視新聞）國健署長沈靜芬：「這一個活動是我們國民健康署，辦理代謝症候群計畫，頒獎的一個活動，主要是要來獎勵參與，代謝症候群（防治計畫），的這些民眾給他們一些激勵，讓他們有這個動機能夠持續的，在自己健康管理的部分從事努力。」今年更推出「2025逆轉代謝健康加值」活動，首度結合數位互動協助民眾健康管理。

找回健康人生！ 國健署助48萬人逆轉「代謝症候群」

國健署長沈靜芬。（圖／民視新聞）國健署長沈靜芬：「累積收案到現在有超過48萬人，在整體來看我們這個，代謝症候群（防治計畫），追蹤滿三次的民眾，大概是有18％可以緩解到，非代謝症候群的狀態，有13％糖化血色素有改善。」國健署勉勵民眾維持健康生活習慣，避免代謝症候群再次上身，也呼籲民眾善用全台3100多家診所醫院，提供的代謝症候群防治服務，預防慢性疾病發生。

