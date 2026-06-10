找回抗癌勇氣！晚期腫瘤疼痛嗎啡也沒用 神經阻斷治療助緩解
晚期癌症常引非劇烈疼痛，有時就連使用高劑量嗎啡貼片，還是無法緩解那種蝕骨之痛。此時經醫師評估，或可施作神經阻斷術，改善生活品質及活動力。48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉移至胃部，引發嚴重腹部與背部疼痛。即使使用高劑量嗎啡貼片，疼痛仍反覆發作，一度失去求生意志。後來在親友介紹下，陳小姐前往台北慈濟醫院就診，疼痛科主任施秉成在詳細評估病況並了解病人意願後，建議施作神經阻斷治療改善腫瘤疼痛。
首次治療後，陳小姐原本全天候的劇烈疼痛立即獲得緩解，活動能力明顯改善；後續醫療團隊再進一步執行內臟神經阻斷術，隨著疼痛改善，陳小姐的情緒與精神狀態逐漸轉為正向，重新找回抗癌的勇氣與心力。施秉成主任指出，腫瘤疼痛不僅帶來嚴重不適，也容易造成失眠、焦慮、憂鬱，甚至讓病人逐漸失去接受治療的意願。面對腫瘤疼痛，除了口服止痛藥、嗎啡貼片等藥物治療外，臨床上也會依病人狀況搭配如神經阻斷等介入性疼痛治療。
他進一步說明，過去多認為神經阻斷屬於最後階段的止痛方式，需等到強效嗎啡效果有限時才考慮施作；但近年腫瘤疼痛治療觀念逐漸改變，加上若長期未妥善控制，神經可能逐漸敏感化，未來疼痛將更加難以處理。因此，只要病人有急性疼痛或難以壓制的中重度疼痛，沒有凝血功能異常、局部感染、局部麻醉藥物過敏等禁忌症，都建議接受疼痛評估。
「神經阻斷術」搭配超音波或X光影像導引定位，可於目標神經部位精準注射。利用局部麻醉藥，可搭配高濃度葡萄糖水，注射於疼痛部位以阻斷疼痛訊號傳遞，也可降低神經周圍疼痛物質的濃度，進而減少疼痛反應。此外，癌症或術後組織常會產生纖維化與沾黏，導致神經持續受到拉扯，當藥液注入後，可將沾黏處撐開、減少神經壓力，進一步達到緩解疼痛的效果。其施作部位會依腫瘤生長部位，如:骨轉移、脊椎壓迫、關節疼痛或內臟疼痛等疼痛來源不同，有不同的目標神經。
施秉成主任表示，通常在診間會先進行診斷性神經阻斷術，如有改善，後續可再進行X光導引內臟神經阻斷術或高頻熱凝電燒灼術，提升療效。多數病人可明顯降低持續性的背景疼痛，也能減少突發性劇烈疼痛的頻率與強度，效果可維持數週至數月不等，必要時亦可重複施作。施秉成主任特別提及:「神經阻斷與止痛藥並非互相取代，而是相輔相成的多重止痛策略。」
透過不同方式，同時抑制多種疼痛機制，可達到更完整的止痛效果，同時降低高劑量嗎啡可能帶來的嗜睡、便秘、噁心等副作用。若病人已進入腫瘤末期階段，也可考慮神經破壞術或脊髓嗎啡幫浦等更進階的介入性疼痛治療，可依病況與需求個別評估。施秉成主任提醒，疼痛控制本身就是癌症治療的重要一環，病人不需要將疼痛視為「只能忍耐」的消極過程，也不要等到生命末期才尋求介入性止痛治療。積極控制疼痛，在減少不適之外，更能幫助病人維持體力、生活品質與尊嚴，重新找回面對疾病的力量。
更多風傳媒報導
其他人也在看
蔬菜生吃才健康？醫曝「5蔬菜」煮熟更營養 3族群別吃生的
許多人認為蔬菜生吃最能保留營養，因此習慣以生菜沙拉取代燙青菜。不過，醫師邱筱宸指出，蔬菜究竟該生吃還是熟食並沒有標準答案，關鍵在於不同蔬菜的營養特性。有些營養素經過加熱後反而更容易被人體吸收，也有些營養素怕高溫，適合生食或短時間烹調。
台股回漲外資持續賣超！2天提款1855億 股民喊：終究要回來追高
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台股8日重挫、9日強勢反彈，大漲1201點、重返4萬4千點關卡，不過外資卻連續2天賣超台股超過1855億元，形成「指數漲、外...
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
濟州島海景3人房一晚615元 部落客驚：比國旅還便宜
旅遊部落客「不奇而遇Steven & Sia」分享濟州旅遊經驗，揭露當地住宿價格遠低於預期，一間海景3人房每晚僅需新台幣615元，讓他驚呼「有些時候，甚至比在台灣國旅還要便宜」。
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
蝦皮平台承諾檢討！小貓受困繳費機狂叫 北投警急搬機器救援
台北市北投區發生小貓受困案件，9日晚間10時許，民眾行經蝦皮購物智取店時發現，裡面傳出一陣陣的貓叫聲，她隨即打電話報案；警方獲報後趕抵現場，初步確認貓叫聲從繳費機台內傳出，警員嘗試搬動繳費機，小貓趁機鑽出縫隙脫困，接著快步跑離現場；對此，蝦皮購物公司表示，針對這次事件處理時間過長致歉，後續亦會檢討流程。
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
「這款油」吃多恐加速失智！專家引用日本研究：換橄欖油降低發炎＋抗老
想要抗老化、避免失智先換掉油！日本研究指出，現代人飲食最大危機就是「Omega-6脂肪酸」，而坊間常見的大豆油、沙拉油都是屬於Omega-6系列，食安專家韋恩引用該研究報告，提醒大家將易導致身體慢性發炎的大豆油，換成初榨橄欖油，有助於降低發炎反應並延緩老化。
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！
許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。復健科醫師王思恒指出，一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗已證實，糖尿病患者每週食用12顆蛋，其膽固醇水準並不會因此升高。
孩子失控別急著罵！專家教「正向教養」先穩情緒再講道理
孩子在公共場所尖叫、大哭、拒絕穿鞋，許多家長直覺認為是「故意不聽話」，急著責備或要求立刻停止。衛生福利部桃園醫院近日舉辦「探索行為冰山：以正向教養回應孩子的情緒挑戰」講座，引導家長重新理解孩子行為背後的真正需求。
航太巨頭上市預備！低軌衛星綠一片「它」獨自噴出新天價 外資目標價喊上1500元
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（10）日開盤下跌122.99點報44,581.45點，最低挫跌519.04點至44,185.4點，截至上午11時30分報44,100.86點，維持在下...
南部才吃得到？鹹酥雞「20元炸物」爆紅，北部人一吃驚豔：脆到像餅乾
南北飲食文化大戰再起！北部網友南下台南驚見鹹酥雞攤有「20元炸蛋餅皮」，一吃驚呼脆到像餅乾、徹底顛覆想像。貼文引來中南部老饕瘋狂推爆，認證是當地必點的隱藏版高CP值神物。討論串更意外掀起全台鹹酥雞創意
32歲廚師手搖飲當水喝 結石引發腎水腫痛到腿軟
32歲王姓廚師日前因腰部劇痛緊急就醫，檢查後發現不僅有血尿，且X光影像出現急性腎水腫症狀，研判是輸尿管結石復發引起，經緊急安排震波碎石，隔天果然順利尿出「兇手」，醫師提醒，夏天記得多補充水分，切忌將手
公車進不了站！違停男吐菸挑釁司機 嗆「叫警察來找我」下場慘了
【緯來新聞網】台北市士林區8日發生公車司機與違停轎車駕駛衝突事件。一對男女疑似前往知名麵包店購物，將
240萬台人腎壞了！最忌「這水果」：一小片、一口汁都奪命
台灣約有240萬名慢性腎病患者，醫師洪永祥表示，腎受損者由於腎臟失去排毒能力，楊桃含有的楊桃素會在血液中蓄積，並穿過血腦障壁，引發神經毒性，例如噁心、嘔吐、四肢發麻、肌肉抽搐；最嚴重的情況下，會導致癲癇發作、昏迷，甚至死亡。
黃立成不甩8小時爆倉10次！本人曬照神回1句
財經中心／楊佩怡報導鏈上分析團隊 Lookonchain 近期驚爆一則震撼彈，「麻吉大哥」黃立成在短短8小時內慘遭市場無情血洗，連續被「強制平倉」高達10次，帳戶餘額一度被震盪到只剩區區 5.2 萬美元（約新台幣約 164.2 萬元）。但這位幣圈大鱷根本沒在怕，反而繼續砸錢補倉，這番神操作不僅掀起網友熱議，還一路登上台灣新聞。沒想到，更釣出黃立成本尊用短短「1句話」霸氣回應。