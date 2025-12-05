找回漁民的「海上燈塔」 恆春大光社區復育台灣原生種白蝴蝶蘭

墾丁大光社區發展協會在活動中心後方進行台灣原生種白花蝴蝶蘭復育。（羅琦文攝）

墾丁大光社區發展協會在活動中心後方進行台灣原生種白花蝴蝶蘭復育。（羅琦文攝）

墾丁大光社區發展協會在活動中心後方進行台灣原生種白花蝴蝶蘭復育，屏東麒悅蘭園副理康惠婷指導大光社區種植蘭花。（羅琦文攝）

墾丁大光社區發展協會在活動中心後方進行台灣原生種白花蝴蝶蘭復育。（羅琦文攝）

恆春半島曾遍布蘭花，但如今已不復見當年盛況。恆春鎮大光社區發展協會今（5）日在社區活動中心後方，進行原生種台灣白花蝴蝶蘭復育。大光社區發展協會總幹事邱政均表示，將以蘭花復育區作為導覽基地，讓大家知道白花蝴蝶蘭是如何生長、古早的年代在恆春有著什麼樣的故事。

墾丁大光社區發展協會在活動中心後方進行台灣原生種白花蝴蝶蘭復育。（羅琦文攝）

大光社區發展協會表示，大光是墾丁的最南端，也是最早蘭花的文化起源，在成功大學熱帶植物與微生物科學研究所及在地餐旅業者馥蘭朵酒店協助下，並由屏東麒悅蘭園及辜嚴倬雲保種中心支持，提供100株台灣原生蝴蝶蘭，在社區活動中心後方進行復育，並預計將活動中心後方闢建為公園，同時將培訓地方解說員，讓遊客知道，被被暱稱為「台灣阿嬤」的台灣白蝴蝶蘭的故事。

廣告 廣告

墾丁大光社區發展協會在活動中心後方進行台灣原生種白花蝴蝶蘭復育，協會理事長江進教親手種下一棵蘭花。（羅琦文攝）

墾丁大光社區發展協會在活動中心後方進行台灣原生種白花蝴蝶蘭復育，協會總幹事邱政均種下一棵蘭花。（羅琦文攝）

大光社區發展協會理事長江進教說，早年時期恆春半島開滿蘭花，其中又以台灣白花蝴蝶蘭最多，形成另類導航指標，在沒有燈塔的年代，漁民遠遠看到滿山遍野盛開的白花蝴蝶蘭，就知道要返港回家了，但因人為採集、棲地破壞，已經看不到那種盛況。

協會總幹事邱政均表示，恆春舊名叫「瑯嶠」，瑯嶠是排灣族語「蘭花」的音譯，也就是充滿蘭花的土地，18、19世紀有許多科研家來此採種，但是因為蘭花值錢，隨手一摘賣給外國人都有很好的價格，因此幾乎被採光，被列為國家極危物種。

邱政均說，在成大的協助下，將為社區導覽員培訓10堂課程，以活動中心後方的蘭花復育區作為導覽基地，為遊客進行導覽解說，讓大家知道白花蝴蝶蘭是如何生長、古早的年代在恆春有著什麼樣的故事，未來也會再陸續增加許多更豐富的課程內容。

屏東麒悅蘭園副理康惠婷指導大光社區種植蘭花，她說，許多蘭花都培育在溫室，大光社區的蘭花復育基地在戶外，因此最重要的就是要有足夠的水，平均至少一周給水一次，但更重要還是看壤養土的乾燥程度，摸起來有點溼就還可以，如果比較乾了就要再給水，等根能順利依附在樹上生長，基本上就能存活。

墾丁大光社區發展協會在活動中心後方進行台灣原生種白花蝴蝶蘭復育。（羅琦文攝）

大光社區發展協會表示，希望復育區內種下的希望種子，延續這台灣百年文化，由土生土長的在地人，重新訴說這美麗的蘭花故事，也能結合學術、科普、社會教育來促進台灣蘭花產業永續發展。

更多中時新聞網報導

柯煒林吐病情 劉冠廷吃醋方郁婷

i-dle截胡TWICE 搶先3／7攻大巨蛋

陳漢典、LuLu見習《喜事》變客串