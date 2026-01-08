找回美國夢？川普動用「兩房」2000億美金買債券「強壓房貸利率」
記者彭光偉／綜合報導
美國總統川普（Donald Trump）再度針對經濟民生議題出招。他於社群媒體Truth Social上宣佈，將動用「房利美」與「房地美」高達2000億美元（約新台幣6.5兆元）的現金，直接進場購買抵押貸款債券。川普強調，此舉將能有效壓低房貸利率，減輕民眾每月的供房負擔，兌現他「恢復美國夢」的承諾。
川普在貼文中先是批評前任拜登政府忽視房市危機，讓美國深陷高犯罪率、邊境開放、惡性通膨與阿富汗撤軍災難中。他自信表示，自己上任後已經「修復」了大部分的問題，現在將把焦點轉向房地產市場，「因為拜登政府徹底摧毀了房市的可負擔性。」
針對如何壓低房貸利率，川普提出了具體的操作手段。他提到自己在第一任期時，力排眾議拒絕了「專家」將房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）出售私有化的建議。川普稱這項決定如今證明是「偉大的決策」，讓這兩大機構目前手握高達2000億美元的現金。
川普指出，他已下令動用這筆鉅款購買抵押貸款債券（Mortgage Bonds）。根據市場邏輯，大規模買入債券將推升價格、壓低殖利率，進而連動降低市場上的房貸利率。川普誓言，這項行動將讓房貸成本下降，讓美國人重新買得起房，實現「讓美國再次偉大」（MAGA）的目標。
川普原文如下：
Biden ignored the Housing Market, and instead was immersed with High Crime, Open Borders, runaway INFLATION, the Afghanistan Disaster, and a Military that he left in Chaos and Confusion. Everything was broken, but I, as President of the United States, have already fixed it! Now, I am giving special attention to the Housing Market. Because I chose not to sell Fannie Mae and Freddie Mac in my First Term, a truly great decision, and against the advice of the “experts,” it is now worth many times that amount — AN ABSOLUTE FORTUNE — and has $200 BILLION DOLLARS IN CASH. Because of this, I am instructing my Representatives to BUY $200 BILLION DOLLARS IN MORTGAGE BONDS. This will drive Mortgage Rates DOWN, monthly payments DOWN, and make the cost of owning a home more affordable. It is one of my many steps in restoring Affordability, something that the Biden Administration absolutely destroyed. We are bringing back the AMERICAN DREAM that was destroyed by the last Administration. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
更多三立新聞網報導
親信妻P圖插旗！川普視格陵蘭如房產開發 鄭欽模：歐洲太弱恐難擋
川普斬首馬杜洛效應！伊朗爆革命 外交學者鄭欽模：換獨裁者該恐懼了
川普閃電斬首馬杜洛！外交學者鄭欽模：瓦解石油人民幣 中俄輸最慘
神預言！川普退66組織 國際關係學者鄭欽模示警：聯合國恐被美邊緣化
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
瞎掰蔡依林演唱會是宗教活動 網紅被告嗆回：娛樂明星想搞文字獄？
蔡依林即將到中國舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，抖音網紅「斯利亞」卻指控她的演唱會是宗教獻祭等，讓中國主辦單位大動作發聲明提告。網紅「斯利亞」被起底是歌手梁曉珺，她晚間在抖音回擊，只是娛樂解讀，還要主辦單位發聲明前要先做功課，嗆聲：「現在都已經2026年了，一個娛樂明星難道還想要搞互聯網（網路）文字獄嗎？」鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 44
白瑜爆氣回應！與已婚男泡湯 她澄清：沒有偷情、也不是大陸人
白瑜表示，身為公眾人物她理解會受到關注和討論，願意虛心接受合理批評，但當不實資訊被刻意散播並被媒體引用，對她的名譽與工作造成傷害時，她必須站出來回應並採取法律行動。她指出，網路上流傳的指控已涉及捏造、歪曲與人身攻擊。針對各項指控，白瑜逐一澄清重點內容。首...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 24
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 17
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 1 天前 ・ 3
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 24
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 30
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 69
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 269
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 8
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 425
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 15 小時前 ・ 4
同一雙襪子能穿兩天？醫給答案 很多人看完都不敢了
同一條牛仔褲、毛衣，甚至 T 恤穿不只一次，其實很常見。但襪子呢？如果你知道襪子只穿一天後裡面「住了什麼」，你可能會三思而後行。根據「theconversation」指出，我們的雙腳就像一座微觀的熱帶雨林，棲息著大量細菌與真菌——通常多達 1,000 種不同的細菌與真菌。而且，腳部的真菌多樣性比人體任何其他部位都來得高。 腳部皮膚也含有全身 汗腺密度最高的區域之一 大多數腳部細菌與真菌喜歡生活在腳趾間溫暖、潮濕的地方，並以汗水與老廢角質中的養分為食。這些微生物產生的代謝廢物，正是腳、襪子與鞋子會發臭的原因。舉例來說，Staphylococcus hominis（人葡萄球菌） 會把汗水轉化為一種酒精，散發出像爛洋蔥的味道；Staphylococcus epidermidis（表皮葡萄球菌） 則會產生帶有起司味的化合物；另一種腳部微生物 Corynebacterium（棒狀桿菌） 會產生一種被形容為「山羊味」的酸。腳越容易出汗，細菌能取得的養分就越多，氣味也就越強烈。襪子會把汗水困住，為產生異味的細菌創造更理想的環境。而且，這些細菌能在布料上存活數個月，例如在棉質布料上可存活長達90天。因常春月刊 ・ 1 天前 ・ 50
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 24
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 38
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 24
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 18