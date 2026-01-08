找回美國夢？川普動用「兩房」2000億美金買債券「強壓房貸利率」

記者彭光偉／綜合報導

美國 舊金山 房子 房地產

美國總統川普（Donald Trump）再度針對經濟民生議題出招。他於社群媒體Truth Social上宣佈，將動用「房利美」與「房地美」高達2000億美元（約新台幣6.5兆元）的現金，直接進場購買抵押貸款債券。川普強調，此舉將能有效壓低房貸利率，減輕民眾每月的供房負擔，兌現他「恢復美國夢」的承諾。

川普在貼文中先是批評前任拜登政府忽視房市危機，讓美國深陷高犯罪率、邊境開放、惡性通膨與阿富汗撤軍災難中。他自信表示，自己上任後已經「修復」了大部分的問題，現在將把焦點轉向房地產市場，「因為拜登政府徹底摧毀了房市的可負擔性。」

廣告 廣告

針對如何壓低房貸利率，川普提出了具體的操作手段。他提到自己在第一任期時，力排眾議拒絕了「專家」將房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）出售私有化的建議。川普稱這項決定如今證明是「偉大的決策」，讓這兩大機構目前手握高達2000億美元的現金。

川普指出，他已下令動用這筆鉅款購買抵押貸款債券（Mortgage Bonds）。根據市場邏輯，大規模買入債券將推升價格、壓低殖利率，進而連動降低市場上的房貸利率。川普誓言，這項行動將讓房貸成本下降，讓美國人重新買得起房，實現「讓美國再次偉大」（MAGA）的目標。

川普原文如下：

Biden ignored the Housing Market, and instead was immersed with High Crime, Open Borders, runaway INFLATION, the Afghanistan Disaster, and a Military that he left in Chaos and Confusion. Everything was broken, but I, as President of the United States, have already fixed it! Now, I am giving special attention to the Housing Market. Because I chose not to sell Fannie Mae and Freddie Mac in my First Term, a truly great decision, and against the advice of the “experts,” it is now worth many times that amount — AN ABSOLUTE FORTUNE — and has $200 BILLION DOLLARS IN CASH. Because of this, I am instructing my Representatives to BUY $200 BILLION DOLLARS IN MORTGAGE BONDS. This will drive Mortgage Rates DOWN, monthly payments DOWN, and make the cost of owning a home more affordable. It is one of my many steps in restoring Affordability, something that the Biden Administration absolutely destroyed. We are bringing back the AMERICAN DREAM that was destroyed by the last Administration. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

更多三立新聞網報導

親信妻P圖插旗！川普視格陵蘭如房產開發 鄭欽模：歐洲太弱恐難擋

川普斬首馬杜洛效應！伊朗爆革命 外交學者鄭欽模：換獨裁者該恐懼了

川普閃電斬首馬杜洛！外交學者鄭欽模：瓦解石油人民幣 中俄輸最慘

神預言！川普退66組織 國際關係學者鄭欽模示警：聯合國恐被美邊緣化

