找回10年前的豪情壯志 張志豪感謝谷毛維嘉 白薩的激勵和助燃

獵鷹隊後衛張志豪大爆發，本季的績效大刷新。 (魏冠中攝影)

獵鷹隊谷毛唯嘉(右)、蓋比攻守俱佳，都打出洋將身價。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】多年前在松山高中被視為下一個高國豪的張志豪，幾經多年浮沉後，最近10天在PLG新球季大爆發，這名台南獵鷹隊板凳席上的替補後衛，今天扮演獵鷹隊大屠殺的催化劑，他登場21分鐘成為球隊助攻王，以11分5助攻銜接獵鷹隊旺盛火力的攻勢發動機，獵鷹以史無前例的112比76痛宰勇士隊36分，這項大屠殺也創下PLG新球季紀錄，以及南北戰爭的新紀錄。

勇士隊今天在和平館迎接PLG，第6季的首個主場，未料僅剩一員洋將(翟蒙)竟然一個打三個，他登場41分鐘摘下36分9籃板，EF值績效高達40，勇士隊3洋將古德溫、柏萊特、哥倫特合計也僅有30分，兩名外籍生莫巴耶、強納森加起來也僅有20分，而獵鷹隊5名本土球員得分上雙，包括兩名外籍生白薩(蒙古)18分，和國語流利的蓋比12分，最重要的是，獵鷹隊團隊籃板球是50比42，輕鬆壓制勇士隊。

張志豪身高176公分，現年23歲(2001年12月29日出生)，10年前就是極為出色的國中控球後衛，後來以高國豪接班人姿態進入松山高中，卻幾經周折，一度放棄籃球，後來重現球場，大學時期打過輔大、台體大，去年是以第一輪第五順位選進獵鷹隊。生涯第一季只有貧乏的2.3分、1籃板、0.8助攻的邊緣紀錄。但上星期首戰領航猿隊就以12分3籃板2助攻的新高打出一線控衛的身價，今天更有11分4籃板5助攻的全能表現，比先發大師兄谷毛唯嘉12分4籃板3助攻平分秋色，賽後張志豪在和平館面對數千觀眾大聲說，感謝球隊內部競爭激烈，谷毛唯嘉、白薩在攻防兩端給他的壓力和成長都非常正面強烈。

我國第一代職籃CBA時代，也曾出現同門師兄弟在控衛的角色競爭激烈情仇，那是1989年亞洲男籃賽中華隊當家後衛李雲光、周俊三的長期對抗時期，這兩人都是173公分高，都線後畢業於北體、文化，卻是分別在職籃裕隆隊、宏國隊擔任當家一號球員，兩人分別在不同屆亞青賽為國家奪得亞軍、季軍，也共同為中華隊奪得亞洲男籃賽季軍，更分別在CBA職籃時代奪得總冠軍，兩人長期競爭也開創了我國在80年代90年代的黃金發展期。

谷毛唯嘉說，他很希望能和白薩、張志豪在獵鷹隊的內部訓練競爭下，發展出前輩李雲光周俊三當年良性競爭的結果。今天勇士隊大敗36分，獵鷹隊白薩加上谷張的後場三劍客，聯手摘下41分，是台南獵鷹隊展現良性競爭力的具體成績，也創下PLG新球季票房的新世代保證。

白薩(左)是蒙古裔球員。 (魏冠中攝影)

