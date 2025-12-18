找國小女童當女友還發生性關係 渣男竟辯稱是她自己騎上來

張男與就讀國小女童發生性關係還拍攝對方裸照，被台北地檢署收押禁見，今(12/18)日凌晨搭上囚車前往台北看守所。呂志明攝



20多歲的張姓男子有個就讀國小的女朋友，2人交往後發生性關係被女童家長得知，沒想到當張男被警方通知到場製作筆錄後，張男竟又找女童發生性關係，還辯稱是女友趁他睡覺時偷偷「騎到他身上」台北地檢署昨(12/17)日將他傳到案後，認為張男涉犯《刑法》與未滿14歲女子為性交罪、《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，張男會與小女朋友是透過交友軟體認識，2人交往沒多久就發生性關係，張男還拍下小女友的裸照珍藏，由於張男小女友曾多天沒有回家都待在張男住處，其雙親發現後向警方報案，警方則通知張男到場製作筆錄。

或許2人濃情化不開，當張男製作筆錄後，仍無法阻止2人繼續交往，張男在明知女朋友還就讀國小，竟還與她發生性關係，再被女童雙親發現後帶往醫院檢驗，檢驗結果在女童陰道深處驗到張男的DNA。

昨(12/17)日，北檢承辦檢察官傳喚張男到案，張男表示在交往當初，女友告訴他已經17歲了，他相信女友的說法才會與她交往。至於當他到警局製作筆錄後已知女友年紀，為何又發生性關係，沒想到張男竟稱，當時他已睡著了，可能是女朋友騎到他身上自己弄的。

檢察官無法相信張男的辯解，認為張男涉犯《刑法》與未滿14歲女子為性交罪、《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。張男則在今(12/18)日凌晨搭乘囚車前往台北看守所。

