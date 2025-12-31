找外國人「加LINE」超疑惑！網點名1款APP才是主流：難取代

一名網友與外國人交換聯絡資訊，驚覺「原來不是全世界都在用LINE」。圖／翻攝自LINE官網

「原來不是全世界都在用LINE？」一名網友在社群分享，與外國人交換聯絡資訊想要加LINE，對方卻一臉疑惑，事後才得知原來只有台灣、日本、韓國、泰國4個地區使用；貼文一出，許多網友分享，事實上多數國家以「WhatsApp」為主，雖然LINE也有同樣功能，但仍有「缺點」難以取代。

原PO在社群分享，原來不是全世界都使用LINE，難怪欲與外國人交換聯絡資訊時，說出「加LINE」，對方都一臉疑惑；貼文一出，許多網友指出，事實上大多國家都使用「WhatsApp」，除了中國以微信為主，韓國則是KakaoTalk。

網友分析，Line主要為日本、韓國、台灣、泰國，不過韓國目前多改用Kakaotalk，越南為Zalo，中國以微信及騰訊QQ，另外馬來西亞主要使用微信和WhatsApp；至於Facebook及Instagram則是被歸為個人生活分享使用。

就有網友好奇，WhatsApp與Line同樣都有支援文字、圖片、影片、語音、創立群組、免費通話與視訊，以及企業專用提供自動回覆等功能，究竟WhatsApp哪裡勝出？一名網友則點出，Line無論傳照片、影片、賀卡都會被壓縮，導致畫質變差，且傳遞訊息經常延遲，出國一陣子不用還會被鎖死，直言「不明白為什麼台灣人愛用」，引發討論。



