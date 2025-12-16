找天道盟孔雀會會長幫討280萬！暴打女同事 兩大巴掌打進加護病房

華冠大飯店發生討債糾紛。翻攝自Google map

台北市萬華區昨（30日）發生一起討債衝突，西昌街華冠大飯店52歲潘姓女員工，不滿62歲張姓女同事積欠280萬元遲遲不還，竟找上天道盟孔雀會會長陶海龍等4名惡煞到旅社附近騎樓圍堵討債。過程中，簡姓男子徒手打張女2巴掌，因力道過猛，導致她倒地昏迷，受有急性腦出血傷害，台北地檢署16日偵結，依傷害等罪起訴陶海龍、助陣的3名惡煞柯姓、吳姓、簡姓以及潘姓男子共5人。

警方指出，潘女不滿張女欠她280萬元久久未還，委由天道盟孔雀會陶海龍、簡男幫忙討債，雙方約好討債成功後，債主可得4成債款，另外6成則當作陶、簡2人的酬金。

廣告 廣告

經陶海龍、簡男追討後，張女仍未還款，潘晨曦竟聯絡陶海龍等4人，今年9月30日搭乘計程車前往張女所在的華冠大飯店。

4人抵達後，將張女叫到飯店外談論債務償還問題，隨後開始動手動腳，由簡男徒手打了張女2大巴掌，但因力道過猛，導致張女倒地昏迷不醒，受有急性腦出血的傷害，經路人報警將張女送往台大醫院急救，眾人見闖下大禍，隨即一哄而散離開現場，簡男等人搭乘計程車前往新北市三重區，中途還想要換一台車行駛，試圖製造斷點，不料車輛卻拋錨故障

萬華分局獲報後，調閱監視器後陸續拘提5名嫌犯，詢後依殺人未遂送辦，台北地檢署16日偵結，認5名被告應無置張女於死的強烈動機，依傷害罪起訴。



回到原文

更多鏡報報導

不給升遷就恐嚇？前浩鼎人資長自爆「我會泰拳、抽屜有槍」 還上網狂黑公司

引用《動物農莊》開槍 檢批京華城案「比別人更平等」：清清白白不該淪為口號

柯案法庭錄影上路首日！旁聽民眾要求打馬 法院說NO「自己戴口罩」