「找好老師不如找好書」挨批歧視 總統府還原賴清德逐字：勿斷章取義

賴清德2日出席台北國際書展開幕，致詞時一句「找老師不如找好書」引發爭議。（資料照片／總統府提供）

總統賴清德2日出席台北國際書展開幕式，會中一句「找老師不如找好書」引發爭議，全國教育產業總工會也批評，這是對教師最大的侮辱。不過總統府發言人郭雅慧事後還原賴清德原話是想表達，好老師可遇不可求，不希望家長用盡全力擠明星學校，而是要培養孩子多閱讀」，呼籲外界別斷章取義，刻意去除前後文進行政治攻擊。

總統賴清德台北國際書展致詞引發爭議，總統府發言人郭雅慧事後還原總統致詞逐字，「我個人是非常重視閱讀，我還記得我擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓他的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師的班級上面去，我當然不同意這樣的事情」。

賴清德提到，「我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，當然現在整個老師都有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫」。

郭雅慧指出，賴清德原意是表達，「好老師可遇不可求，不希望家長用盡全力擠明星學校，而是要培養孩子多閱讀」，她認為與其將賴清德致詞斷章取義，只取一句話並刻意去除前後文進行政治攻擊，不如好好為書展這群有才華的作家們多多宣傳。

相關話題延燒至社群平台，也引起熱烈討論。網友以戲謔方式反問，「不是以前都說『書中自有黃金屋』、『知識就是力量』，現在是不能講讀好書嗎？」也有基層老師點名，不希望全教產代表全國老師發言，因為這個組織「忙著玩政治遊戲」，認為組織存在不是在為教師發聲。



