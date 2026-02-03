「找好老師不如找本好書」挨轟 府貼逐字稿還原賴清德本意：勿栽贓

總統賴清德出席台北國際書展致詞。(記者胡舜翔攝)

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今出席國際書展時提到，好老師可遇不可求，「不如找本好書｣，遭質疑在輕蔑、侮辱教師；總統府發言人郭雅慧深夜在社群還原賴總統完整發言，並強調，與其斷章取義進行政治攻擊，栽贓賴在貶低老師，不如好好為書展這群有才華的作家們多多宣傳。

郭雅慧指出，賴總統在書展致詞，原意是表達：「好老師可遇不可求，不希望家長用盡全力擠明星學校，而是要培養孩子多閱讀。」

郭雅慧強調，與其把總統致詞斷章取義，只取一句話並刻意去除前後文進行政治攻擊，栽贓說他貶低老師，不如好好為書展這群有才華的作家們多多宣傳。

郭雅慧也貼上賴總統致詞的逐字稿：「我個人是非常重視閱讀，我還記得我擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓他的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師的班級上面去，那我當然不同意這樣的事情。那我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，那當然現在整個老師都很有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫」。

