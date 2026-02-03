「找好老師，不如找好書」賴清德國際書展致詞惹議 全教產籲：應向全台教師道歉

總統賴清德在台北國際書展致詞時，因一句「與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書」，引發全國教育產業總工會不滿。（總統府提供）

台北國際書展今（3日）盛大開幕，不過總統賴清德在致詞時，因提及「與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書」，引發全國教育產業總工會不滿，質疑在國際書展這樣的場合說出這樣輕蔑教師的言語，是對於教師最大的侮辱與歧視，籲總統應向全台教師道歉。

總統賴清德在台北書展開幕致詞時，表示很多家長都想讓孩子擠進明星學校，認為「與其找一個好老師，不如找本好書」，一番言論曝光，引起基層教師嘩然，讓全教產理事長林蕙蓉不禁反問，「這是我們的總統應該說的話嗎？」

林蕙蓉質疑，總統忽略太多細節，對老師造成不小傷害，會讓社會大眾誤導不需要老師，認為這是對教師的不尊重，「賴總統上任以來感受不到對教育的支持，像是校事會議、教師荒等議題都處理不好，忽略教育重要性，這會是國安危機。」

林蕙蓉直言，先前教育部長鄭英耀日前在教師要上街頭抗議廢除校事會議時，曾說出「老師應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」，如今總統在國際書展中致詞竟表示「與其找一個好老師，不如找本好書」，相關連論是對台灣教師最大的歧視和侮辱，且又在國際書展這樣的場合，鄭重向總統呼籲，應向全台教師道歉，認為照顧好老師，就是照顧好學生，就是提升國力，壯大台灣的第一步。

