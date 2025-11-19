找妹穿雄女制服拍「乖乖牌變89妹」 校方怒提告、警通知到案！網紅：不怕你告

高雄一名吳姓服飾店老闆找女生假冒雄女學生，拍攝乖乖女變壞壞女的變裝影片。（翻攝IG）

擁有4萬多名追隨者的某高雄服飾店老闆吳男，找人穿上雄女校服，假扮成學生拍攝「乖乖牌變壞女生」主題的變裝短片，這段影片立刻引發雄女師生和校友的強烈不滿，認為內容嚴重傷害學校的形象和聲譽，校方隨即採取行動，前往警局提告。然而，吳男對於挨告似乎毫不在意，甚至公開嗆聲「不擔心你們提告」，最終被依違反商標法傳喚到案說明，並移交地檢署偵辦。

根據《ETtoday新聞雲》報導，高雄某家服飾店老闆吳姓網紅以「改造雄女學生，你們給幾分！？」為噱頭拍片，片中女主角身穿雄女制服現身，網紅老闆聲稱要將她從規矩的「好學生」打造成另類的「壞女孩」，過程中，他還詢問女主角的感情狀況，女方則大方表示自己偏愛「89」類型，隨後轉往服飾店，換上老闆為她精心挑選的性感路線服裝。女主角瞬間從乖乖牌女學生變成秀出刺青，搭配小可愛露肚裝的壞女孩風格穿搭，儘管她對新造型頗為滿意，但也坦白這麼做「家人會生氣」。

改造影片曝光後引發喧然大波，大批自稱是雄女在校生、畢業學姊以及普通網友蜂擁而至，在留言區嚴厲抨擊，「造假拍片很沒水準」「不要來蹭雄女」「濃妝、名牌包完全不是雄女日常」「放學後的校園不是長這樣」；甚至還有批評者拍攝者刻意編造出充滿性別刻板印象的劇情，「好學生變壞女孩」的人設更被認為是利用學校的名氣來吸引眼球。

對此，雄女校方立場強硬，直指這支具爭議性的影片未經校方任何許可就擅自使用學校名義拍攝，內容已嚴重損害雄女形象，讓師生們深感不安與被冒犯。校方在事件爆發後迅速採取多方闢謠，完成校安通報，也已正式報警處理，後續將會持續透過法律途徑究責，捍衛清白與名聲。校方更特別強調，學校的校徽、制服、書包及校名均註冊為商標，任何引用都必須事先取得校方許可。另外，影片呈現的內容與學校教育實況嚴重脫節，且不符合性別平等精神，呼籲外界停止再散播。

警方出面證實，雄女的代表已前往警局報案並正式提告，指稱網路上流傳著有人穿著校服、假冒該校學生身分拍攝影片，因此以侵犯商標權為由提告，警方受理後，傳喚影片的拍攝者，涉案的26歲吳姓網紅前來配合調查，訊後已依法移送高雄地檢署偵辦。

