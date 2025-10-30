找嫩妹性交易遭判刑 車禍又害2死11傷潛逃美國躲7年終落網
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
台北市一名在機械公司擔任業務的蔡姓男子，即便已婚，但仍喜好嫖妓，又鍾情年輕嫩妹，2016年他找來一名少女性交易時，因「半途而廢」，無法完成交易，事後在少女放學後再做一次，結果因與未成年少女性交易被逮到，遭判刑6個月；而蔡男2017年又因酒駕，造成2死11傷， 因此逃往美國躲藏，淪為通緝犯，這一逃就是共7年，不過他今年2月在美落網，昨日被遣返回台，刑事局也派員至機場將他押解歸案。
警方表示，蔡男在2016年因為與未成年少女性交易遭逮，被判刑6個月，結果就在本案還未執行前夕，2017年3月間，蔡男酒駕行經新莊區中正路、明志路3段時，失控衝撞在待轉區等紅燈的1輛轎車、12輛機車，造成鄭姓騎士傷重不治，後座李姓妻子在搶救2天後也不治；車禍也造成11人輕重傷，蔡男擔心後續賠償及司法審判，同年潛逃美國，隨即被發布通緝。
刑事局表示，蔡男因與少女性交、公共危險罪等遭士林地檢署、新北地方法院通緝，他跑到美國藏匿，但經刑事局駐美西聯絡組提供蔡嫌通緝資料與線索，今年2月會同美國國土安全調查署（HSI）、聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）、執法行動遣返局（ERO）等4個單位成功緝拿蔡嫌歸案，並於10月29日由美國執法行動遣返局幹員，將蔡男遣返回台。
