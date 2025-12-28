政治中心／綜合報導

國軍招募過往大多以實體擺攤進行，有海軍招募員突發奇想，在社群曬嬰幼兒的貼文下，回覆髮型符合規範、看到未來潛力等幽默內容，引發網友熱議，他透露這是自己想到的方法，希望讓更多民眾看到國軍招募，專家認為社群時代來臨，幽默內容可以成為好的行銷，喊話國軍可以跟進。

國軍特戰部隊全副武裝，手拿T91戰鬥步槍，另一頭官兵蓋偽裝網，持槍趴在天堂路警戒，國軍人才招募大多以擺攤方式進行，藉此吸引民眾，如今社群盛行，有招募員把目光放到網路上。

找嬰兒募兵? 海軍招募員社群幽默發文引熱議

國軍人才招募過往以實體為主，現在有招募員在網路進行，引發熱議。（圖／民視新聞）不論是嬰兒拉環訓練，或是在地上緩慢爬行，抑或是爬出嬰兒床，只要與孩童有關，都能看到有海軍招募員在底下留言，寫著看到孩子的潛力，喊話海軍需要你的加入，盛讚孩子卓越的體能已經登記起來，期待16年後來報軍校正期班或加入志願役，甚至幽默表示嬰兒的頭髮，已經符合國軍頭髮管理規範，該名招募員私下表示，這是自己想的方法，希望讓招募工作更順利，努力確實有成果，他透露過去一個月內，社群瀏覽次數超過750萬，不論是回文還是發文，都成為網友熱議話題。

找嬰兒募兵? 海軍招募員社群幽默發文引熱議

國軍人才招募過往以實體為主，現在有招募員在網路進行，引發熱議。（圖／民視新聞）根據國防部報告書，今年度到九月底為止，招募獲得率109.1%，軍校正期班獲得率114.3%，留營率也有86.7%，儘管數字看起來還算亮眼，但在少子化等多重因素影響下，難度只會越來越高。

軍事觀察家紀東昀：「在社群媒體裡面最重要的，第一個就是要有趣，第二個就是不常見，沒有人使用的方法，這樣子可以激發起觀賞人，甚至訂閱人他們主動幫忙協助分享，這樣就可以變成病毒式的行銷，招募員他們也運用了這樣子有趣的方法，來對於國軍的招募進行行銷，這是一個非常可取，也非常值得鼓勵的做法。」

喊話國軍與時俱進，才能應對更嚴峻的挑戰。

