找家人、等安置 畢生積蓄被惡火燒光 宏福苑災民哭紅眼眶

香港宏福苑大火後第五天，港警表示仍有大約150人失蹤，讓許多在物資站和庇護中心等待的住戶，情緒複雜。他們有的已經心灰意冷、有的哭得一把鼻涕一把眼淚，還有居民看著被燒毀的家園，以及一輩子的積蓄付之一炬，根本不知所措。

香港宏福苑73歲住戶，在物資站等待失聯兒子消息。(圖／達志影像路透社)

73歲的David Ho在火災後第五天仍然聯絡不上他的兒子和前妻，已經心灰意冷。他拿出手機向媒體展示失蹤兒子的照片，表示如果兒子還活著，一定會回覆訊息或是打電話求救。這場大火不僅奪走了許多人居住了20多年的家園，也帶走了他們一輩子的積蓄，讓許多香港人悲痛萬分。

廣告 廣告

宏福苑住戶王小姐談到自己的處境時多次哽咽，她表示這棟樓已經買了20多年，全部家當都投入在這個住處，如今大火一燒什麼都沒有了，讓她甚至有想死的念頭，但又無能為力。更令人心碎的是，還有住戶的女兒和先生尚未被救出，而她的鄰居已經得知丈夫罹難的消息，這些不幸讓災民們哭得一把鼻涕一把眼淚。

在宏福苑附近的物資站，依然瀰漫著高昂的悲傷情緒。區先生在接受採訪時表示，雖然可以住在政府提供的過渡住宿3個月，但對於3個月後的安排卻毫無頭緒，只能走一步算一步，聽從政府安排。他反覆強調：「我都不知道這條路要怎麼走，看政府怎麼帶我們走。」這番話道出了災民們面對未來的無奈與無助。

面對災民的心理創傷，香港紅十字會已在避難中心安排心理醫師，試圖協助撫平受災住戶心中的傷痕。然而，對於那些失去家園、甚至失去親人的災民來說，這道心理創傷恐怕需要很長的時間才能逐漸癒合。

更多 TVBS 報導

宏福苑上千災民無家可歸 聚集封鎖線外緊盯救援

大火死傷慘重！香港宏福苑「超過200人下落不明」身分辨認急進行

宏福苑遇惡火 年輕媽媽淚崩找嘸母親、寶寶

宏福苑受困失聯名單持續擴大 香港共收341求助個案

