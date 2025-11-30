找家人、等安置 畢生積蓄被惡火燒光 宏福苑災民哭紅眼眶
香港宏福苑大火後第五天，港警表示仍有大約150人失蹤，讓許多在物資站和庇護中心等待的住戶，情緒複雜。他們有的已經心灰意冷、有的哭得一把鼻涕一把眼淚，還有居民看著被燒毀的家園，以及一輩子的積蓄付之一炬，根本不知所措。
73歲的David Ho在火災後第五天仍然聯絡不上他的兒子和前妻，已經心灰意冷。他拿出手機向媒體展示失蹤兒子的照片，表示如果兒子還活著，一定會回覆訊息或是打電話求救。這場大火不僅奪走了許多人居住了20多年的家園，也帶走了他們一輩子的積蓄，讓許多香港人悲痛萬分。
宏福苑住戶王小姐談到自己的處境時多次哽咽，她表示這棟樓已經買了20多年，全部家當都投入在這個住處，如今大火一燒什麼都沒有了，讓她甚至有想死的念頭，但又無能為力。更令人心碎的是，還有住戶的女兒和先生尚未被救出，而她的鄰居已經得知丈夫罹難的消息，這些不幸讓災民們哭得一把鼻涕一把眼淚。
在宏福苑附近的物資站，依然瀰漫著高昂的悲傷情緒。區先生在接受採訪時表示，雖然可以住在政府提供的過渡住宿3個月，但對於3個月後的安排卻毫無頭緒，只能走一步算一步，聽從政府安排。他反覆強調：「我都不知道這條路要怎麼走，看政府怎麼帶我們走。」這番話道出了災民們面對未來的無奈與無助。
面對災民的心理創傷，香港紅十字會已在避難中心安排心理醫師，試圖協助撫平受災住戶心中的傷痕。然而，對於那些失去家園、甚至失去親人的災民來說，這道心理創傷恐怕需要很長的時間才能逐漸癒合。
更多 TVBS 報導
宏福苑上千災民無家可歸 聚集封鎖線外緊盯救援
大火死傷慘重！香港宏福苑「超過200人下落不明」身分辨認急進行
宏福苑遇惡火 年輕媽媽淚崩找嘸母親、寶寶
宏福苑受困失聯名單持續擴大 香港共收341求助個案
其他人也在看
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 5 小時前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
目前有關聯署顯示「已結束」。BBC中文曾向香港警方查詢，以確認被捕人身份及涉及罪名。警方僅回覆，「採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。」BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
「心跳未停就摘器官」曾爆質疑 器捐中心最快12月修指引
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內今年6月爆發有法醫質疑北部某醫院在病患仍接著葉克膜「心跳未停止」之下，就要求檢警相驗，準備摘除器官進行移植，事後證實是對心臟停止死亡後器官捐贈流程不夠熟悉造成的烏龍事件。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（28）日證實，為避免再有類似誤會，經與法務部達成共識，最快將於12月底針對現行「心死捐贈」指引進行修正，協...匯流新聞網 ・ 1 天前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 23 小時前
小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判
高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭自由時報 ・ 7 小時前
宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救1／宏福苑大火「完全撲滅」至少128死 「發泡膠板」成引燃物
香港新界大埔高樓住宅宏福苑26日下午發生大火，造成至少128人喪命、79人受傷，仍有200人失聯。香港消防處今天下午3點舉行記者會，宣布上午10點18分完全撲滅火勢，同時公布初步調查，除了證實火警警報器發生故障，也表示大廈外牆的竹製棚網本身是符合標準的阻燃物料，但火勢迅速蔓延，主要是因為外牆的發泡膠板被引燃，加上高溫導致玻璃爆裂，火焰進而侵入室內，使整棟建物迅速陷入危險。鏡新聞 ・ 1 天前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 20 小時前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 6 小時前
宏福苑大火衝擊延燒！港男提4大訴求連署促徹查 竟遭國安處帶回問話
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導香港大埔宏福苑發生80年來最嚴重的大火後，社會要求全面調查的聲浪不斷升高。據《南華早報》報導，一名在網路發起連署、要...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
香港大火《新聞女王》劇情高度重疊 網嚇神預言
香港大火《新聞女王》劇情高度重疊 網嚇神預言EBC東森新聞 ・ 1 天前
快訊／嘉義75歲翁「機車上國道」一路逆向！遭自小客撞飛當場慘死
國道一號嘉義水上路段272.3公里處30日凌晨3點42分發生一起死亡車禍，王姓老翁（75歲）當時將機車騎上北上路段內側車道一路逆向，造成駕駛自小客的林姓男子（49歲）反應不及當場撞上，機車當場卡進車頭並起火燃燒，王姓老翁被撞飛當場死亡，目前警方已報驗，相關肇事原因正由國道警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
警鈴失靈！香港惡火奪128命 火警測試：不會響
宏福苑大火奪走128條人命，成為香港逾70年來傷亡最慘重的火災。釀災元凶追追追，當局初步鎖定將窗戶包圍的保麗龍，其助燃的特性讓火勢迅速蔓延至多棟大樓。但除此之外，沉默的火警警鈴，恐怕也是造成人們逃生不及、最終命喪火窟的幫兇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宏福苑大火奪128命！ 續挺進高樓搜救 港降半旗哀悼
香港宏福苑大火造成上百人死亡，特首李家超今(29)日上午率領官員舉行默哀儀式，全港各機關學校也降半旗哀悼3天。而宏福苑社區大樓內搜救進度分成兩邊，現場出動DVIU「災難遇害者辨認組」，動員超過500人...華視 ・ 1 天前