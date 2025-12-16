找尪代跑？礁溪馬拉松2選手作弊 禁賽1年.追回獎項

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭縣礁溪鄉的一項馬拉松賽事，有獲獎者被踢爆，是找人當槍手代跑。主辦單位介入調查，發現這兩名涉嫌違規的選手，分別在10公里健跑組女子組摘下2、3名，經過調閱影像查證違規屬實，已經在官網公告除名，現在除了追回獎盃及獎品外，也針對違規參賽者及代跑者，祭出禁止參加礁溪鄉的馬拉松賽事一年，名單還將提供給其他賽事主辦單位，以杜絕作弊行為。

起跑槍聲響起，跑者們齊步向前衝，這是一年一度在宜蘭礁溪的馬拉松盛事，沒想到卻爆出有跑者作弊，非當事跑者游小姐說：「我覺得這樣子不應該，因為這樣是要自己的成績，代跑這個還是不容許的。」非當事跑者林先生說：「你把別人的晶片拿出來去，偽造成變成自己的成績，這樣不太好，有點不道德。」

活動官網貼出公告，原來是有女子組的獲獎選手，遭檢舉是由他人代跑，其中一名跑者是和丈夫互換晶片，也就是男代女跑，另一名則是由老公夾帶晶片，成績顯示兩人同時進入終點，兩人分別靠作弊拿下第二第三名。

委辦單位總監蔡弘誠說：「調閱跟調查，跟影像，同步來判定這兩位女性跑者，她的成績失格，同時我們也會遞補，就是後面的選手，獲得此榮譽。」大會表示，這2名得獎人均遭到除名，同時也呼籲跑者勿心存僥倖，現在除了追回獎盃及獎品外，也針對違規選手做出處分，包括違規參賽者及代跑者，禁止參加礁溪鄉的路跑賽事一年，違規名單也會提供給其他賽事主辦單位，至於權益受損的其他參賽者，主辦單位也承諾會重新製作獎盃，寄給遞補的得獎選手。

原始連結







