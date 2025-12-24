找工作注意！台電招募769名生力軍 明年1/6開放報名
台電今（24）日公告2026年新進僱用人員甄試簡章，此次招考包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等共14類769個名額，自明(2026)年1月6日至19日開放報名，明年5月10日於台北、台中、高雄及花蓮四地舉行初試。台電表示，僱用人員甄試高中職畢業即可報考，歡迎更多電力專業人才加入台電，一同為穩定供電努力。
台電表示，台電肩負穩定供電與淨零轉型任務目標，近年持續投入強化電網韌性等重要電力建設，為因應業務發展，台電積極透過新進僱用人員甄試招募電力專業人才。台電指出，錄取人員需經1年養成培育，工作訓練期間起薪約3.7萬元；而電力技術人員如符合台電相關規定於實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照者，起薪更可突破4萬元。
台電說明，因應電業核心技術傳承需求與退休趨勢，此次僱用人員招考人數最多類別為配電線路維護類436名，其次為輸電線路維護類78名、綜合行政類69名、變電設備維護類43名、電機運轉維護類27名、輸電線路工程類22名、機械運轉維護類21名、土木工程類14名、機械修護類9名、輸電土建工程類8名、會計類8名、變電工程類4名、儀電運轉維護類4名，另有限身心障礙人員報考的綜合行政類26名，總計招募769名生力軍，後續將視業務需要，於初試放榜前，公告增額錄取人數。
台電指出，甄試採分區招考，報名時請確認報考類別及錄取地區，考試當天請攜帶「雙證件正本」應試（身分證、護照或具照片可證明身分之健保卡或駕照任2項）。初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及2種專業科目，其中國文考科取消以往測驗式試題題型，單就寫作題型進行評量。此外，若持有指定類別技術證照或全國技能競賽或全國高級中等學校技藝競賽獲獎者，可加計筆試總分。
台電也提醒，因工作業務需要，報考配電線路維護類、輸電線路維護類及變電設備維護類者，須在複試前取得手排小型車駕照；此外，為擴大延攬具現場實務工作或相關經驗的專業人力，複試階段加強著重實務操作，除既有「機械修護類」循例設置實作測試項目外，「配電線路維護類」將調整實作測試內容，「輸電線路維護類」、「輸電線路工程類」、「變電設備維護類」、「變電工程類」、「電機運轉維護類」、「儀電運轉維護類」、「機械運轉維護類」、「土木工程類」、「輸電土建工程類」等類別亦規劃增設實作測試，並納入總成績評分，鼓勵具備專業技術背景者一展長才。
台電說明，初試成績預定明年7月14日公告，複試預計明年8月4日於台北舉行，包含現場測試、實作測試、口試、複評測試與證件查驗等，完整簡章及工作內容介紹等資訊可至甄試網站查詢。
