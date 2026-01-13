找工作看這！台南三井OUTLET二期將開幕 釋400職缺

位於高鐵台南站旁的台南三井OUTLET二期預計春天開幕，提供逾400個職缺。(曹婷婷攝)

台南又有新百貨即將開幕！位於高鐵台南站旁的台南三井OUTLET，自民國111年開幕以來，吸引超過2000萬人次到訪，前年2月啟動二期擴建工程，將新增約50家店鋪，業者表示，二期預計春天開幕，二期店舖提供逾400個職缺，並將於1月17日、2月11日舉辦聯合徵才。

台南三井OUTLET目前一期190間店鋪，二期再增加50間店舖，目前將進駐品牌包括日系生活品牌MUJI、日系超市LOPIA，此外餐飲美食也是亮點。據了解，二期工程尚未竣工，現正如火如荼趕工中，希望能在春天正式對外開幕。

鑒於服務業人才缺口大，為了配合產業求才需求，勞工局職訓就服中心1月17日下午2時至4時在東區和平里活動中心(辦理「MITSUI OUTLET PARK台南」二期店舖聯合徵才，徵才廠商包括首次來台展店的日本知名母嬰品牌「西松屋」、大型超市「LOPIA」、日系精緻韓國料理「美菜莉」及台南獨家的日系餐飲「天吉屋」等，提供超過400個職缺。

勞工局長王鑫基表示，此次結合「MITSUI OUTLET PARK台南」二期店舖設櫃品牌辦理聯合徵才，不僅提供大量且多元的就業機會，也讓求職者能一次與多家企業面對面媒合，提升就業成功率，另也預告第2場「MITSUI OUTLET PARK台南」二期店舖聯合徵才活動將在2月11日於永華市政中心10樓禮堂辦理，歡迎有求職、轉職需求的朋友踴躍參加。

