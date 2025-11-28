找工作看過來！勞動部桃竹苗分署12月七場徵才活動時間、地點曝
年末轉職潮來襲，為幫助民眾把握年底求職的黃金時機，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於12月舉辦七場大型現場徵才活動，遍及桃園各行政區與新竹地區。此次活動邀集了174家企業，提供8375個職缺，涵蓋科技製造、物流倉儲、餐飲門市、行政服務等多元產業，幫助民眾順利轉職，並為迎接2026年的職場需求提前做好準備。
桃園地區12月共有五場徵才活動接力登場，提供最完整的在地工作選擇。12月5日在桃園永康市民活動中心率先登場的「新住民亮點場」，邀集鴻海精密、南亞塑膠、欣興電子、家樂福等30家企業、釋出1600個職缺，包含鴻海工程技術員月薪可達5萬5000元、南亞塑膠生產管理幹部也有5萬元以上。現場也將安排政府津貼、就業服務與職業訓練資源等一對一諮詢服務，鼓勵新住民善用資源，提升技能與求職技巧，順利媒合就業成功。
中壢地區以青年族群為主力，12月10日於中壢就業中心辦理的徵才活動，集結26家企業、1200個職缺，邀請桃園捷運公司、阿爾法餐飲集團、耀新電子、頎邦科技等廠商，職缺涵蓋工程師、行政內勤、專業設計、倉儲物流、餐飲與技術員等，因入門門檻友善、職缺多元，期待吸引初次尋職青年、轉職及兼職之求職者參加。同時現場亦設有專區由專人說明各項就業促進方案與獎勵措施，以及提供求職者履歷健檢及面試技巧諮詢，還有限量的「早鳥預約禮」，提前電話預約即可領取。
新竹地區則由科技園區聯合徵才強勢登場，工程與技術人才需求持續強勁。12月9日於新竹產業園區舉辦的「2025新竹地區現場徵才活動」邀集緯創資通、頎邦科技、中砂、士林電機等26家科技及精密製造大廠，共釋出1725個職缺，是12月科技類最大場，職缺含括製程、設備、品管到倉儲、操作員皆有，薪資範圍約4萬至8萬元。當天到場面試即可兌換小禮，前56名報到還能拿到早鳥禮，此外，面試兩家廠商還有機會參加抽獎，獲得三明治機等豐富獎品。
桃竹苗分署長賴家仁表示，分署與地方政府攜手合作徵才活動，整合地方資源及企業需求，打造更完善的就業服務網絡。活動除提供現場職缺媒合外，也規劃履歷健診、職涯諮詢及面試技巧指導等服務，協助求職者提升求職準備與面試成功率。他指出，隨著年末接近，企業持續有人力需求並開始規劃明年度用人計畫，透過徵才活動可有效協助企業補齊人力缺口、加速招募進程，同時讓希望轉職或尋求新工作的民眾掌握年底求職高峰、提高就業成功機會。並鼓勵民眾把握機會，帶著履歷親自前往現場，透過面對面交流爭取理想工作，讓企業找到合適人才、民眾順利就業，達到雙贏效益。
此外，桃竹苗分署補充，勞動部也提供多項青年就業與職訓資源，如「支援青年就業計畫」針對15至29歲、未在學且待業滿60日以上的青年，包含職涯諮詢、履歷撰寫、面試技巧訓練、職缺推介等服務，並可申領尋職津貼與就業獎勵金，最高可達4.8萬元。詳情可至「台灣就業通」網站查詢；12月份各場徵才活動資訊亦可上桃竹苗分署官網掌握最新消息。
