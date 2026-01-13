找工作還能領1萬！「天天抽萬元」 轉職紅包領取攻略大公開

財經中心／師瑞德報導

轉職領萬元！1111人力銀行因應51萬缺工大潮，霸氣祭出「天天抽1萬」活動。只要透過官網或AI小精靈成功卡位泛服務業，任職滿月就能抽現金！在「事求人」的缺工紅利期，求職者不只擁有高議價權，更能在換工作的同時幫自己領到入職紅包，為新年添好彩頭！（示意圖／PIXABAY）

通膨壓力大，不少上班族正為了年終獎金厚度發愁，但現在出現了「自己發紅包」的最強機會！面對全台26萬人的史上最大缺工潮，1111人力銀行不只幫企業找人，更直接對準求職者的荷包下重賞，宣布推出「2026新年新希望」轉職加碼活動。這場被網友戲稱為「職場版樂透」的活動，主打「找工作天天送1萬元」，不僅要緩解服務業的燃眉之急，更要讓敢於跳槽的勇夫們，在換好工作的同時，先幫自己賺到一筆可觀的入職補貼。

不只換高薪工作！「天天抽萬元」直接領到手軟

這次活動的門檻設計相當親民，堪稱是史上最佛心的轉職福利。1111人力銀行總經理張篆楷透露，只要求職者透過「1111人力銀行」官網或最新的「AI小精靈」技術媒合，成功進入泛服務業八大領域（包含餐飲、住宿、零售、醫療、觀光等），並在職滿一個月，就具備抽獎資格。每日總獎金高達2.1萬元，其中最大獎就是現金1萬元，等於是讓求職者在還沒領到第一份月薪前，就有機會先抱走萬元大紅包。

缺工紅利時代！求職者變身「職場提款機」

發言人曾仲葳進一步引申，在目前「事求人」的極端環境下，51萬筆職缺正處於「瘋狂搶人」狀態，這代表求職者的議價空間前所未有的大。許多企業為了留人，除了配合1111的加碼活動，內部也紛紛祭出簽約金、入職獎勵或優渥的班表彈性。曾仲葳直言：「現在不是你在找工作，是工作在求你！透過AI小精靈精準媒合，不僅能避開地雷職缺，還能利用這波缺工紅利，為自己爭取更好的薪資結構。」

領取攻略曝光！AI小精靈助攻、任職滿月即刻開抽

想要領到這筆萬元獎金，專業求職者有「三大攻略」：首先，避開傳統繁雜的履歷投遞，直接使用「AI小精靈」進行精準匹配，鎖定目前最缺人的醫療、觀光與美容類別；第二，鎖定年關前的入職潮，趁企業急著補位時卡位，提高錄取率；最後，只要穩定任職滿30天，就能獲得這份天天開獎的抽獎資格。這項活動不只是為了衝高就業數字，更是一場「全民抗通膨」的轉職起義，讓每一位辛勤的服務業人才，都能在新的一年開春就迎來「開門紅」。

