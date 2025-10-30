找工作？高雄勞工局11/1聯合徵才登場 42家企業釋出1500職缺
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為協助市民把握就業良機，高雄市政府勞工局將於11月1日（週六）下午1時30分至4時30分，在高雄火車站下沉式南側廣場舉辦「樂業高雄，幸福融融」大型現場徵才活動。本次共有42家優質廠商參與，釋出超過1,500個工作機會，現場同步設置多項就業獎勵與職涯諮詢專區，提供一站式求職服務。
勞工局指出，高雄近年投資環境與產業結構持續升級，吸引多家國內外企業進駐，也帶動中小企業蓬勃發展。市府將持續透過就業媒合與政策獎勵，協助市民穩定就業、企業順利用才，打造「人人有頭路、處處好發展」的友善職場環境。
參與徵才的企業橫跨製造、科技、運輸、醫療、百貨零售及餐飲服務業，職缺選擇多元。其中，鴻海精密、長興材料、海光企業開出人工智慧、機電、製程與儀電工程師等專業技術職，起薪可達4至5萬元以上；高雄客運招募大客車駕駛員，薪資上看4萬5千元；而王品集團、鼎王國際、這一鍋、人杰老四川、王座國際等知名餐飲品牌，也釋出區主管、儲備店長、營運幹部等職缺，月薪最高可達5萬8千元。
活動現場另設有「五五找頭路」、「婦女再就業」及「青年職得好評」等就業獎勵諮詢專區，分別針對55歲以上中高齡者、45歲以上依法退休再就業者、育兒空窗後重返職場的婦女，以及15至29歲失業6個月以上青年提供輔導與補助諮詢，協助不同族群順利重返職場。
勞工局提醒，相關職缺資訊已公布於勞工局訓練就業中心網站，建議有意求職的市民可提前上網瀏覽、登錄電子履歷，活動當日以最佳狀態現場面試，爭取理想工作機會。更多徵才活動與就業獎勵政策，可洽詢各區就業服務站或訓練就業中心。（圖╱高市府勞工局提供）
