找廠商執刀 台中榮總2名醫1廠商違反醫師法交保 檢抗告

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台中榮總爆發無照廠商進入手術室執刀案，台中地檢署5日指揮調查局中機站搜索台中榮總神經外科辦公室、醫師楊孟寅、鄭文郁及醫療器材廠商陳姓人員等3 人之住居所等處，並約談被告3人及相關證人到案說明，檢察官偵訊後當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見；台中地院今（6）日開庭審理後，裁定楊、鄭各以100萬元交保，陳姓廠商以50萬元交保，均限制出境、出海、限制住居，檢察官當庭提起抗告。

中院裁定指出，檢察官聲請羈押楊姓、鄭姓陳姓被告等3人涉嫌違反醫師法等案件經訊問後3名被告後，本院認為被告三人涉嫌從112年起使未具合法醫師資格之人執行核心的醫療業務違反醫師法，並且涉犯詐欺取財及業務登載不實等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有反覆實施詐欺取財犯罪之虞，具有刑事訴訟法101條之1的羈押事由。

但是考量羈押是最後的手段，被告3人已坦承犯行，相關的證據資料已經扣案或偵訊完畢，無串供滅證之虞，又本案非屬於法定的重罪也沒有具體的證據，可以證明被告三人有逃亡的意圖。

法院考量被告等人的醫療專業養成不易，而且本案業經媒體披露後，已收警惕之效，為了確保司法偵查能夠順利的進行，並且預防再犯，最終裁定楊姓、鄭姓被告各准以100萬元交保，並且限制住居及限制出境出海，並且禁止由不具有醫師資格者，從事核心醫療行為，陳姓被告以50萬元交保，並且限制住居及限制出境出海，禁止從事醫療核心行為。

不過，檢察官認被告3人均有羈押之原因與必要，已當庭依法提起抗告。

台中地檢署日前接獲中榮神經外科代開刀一案後，依醫師法分「他」字案，並由檢察官林芳瑜進行偵辦，5日由林芳瑜、何建寬、賴謝銓、翁嘉隆等4名檢察官共同指揮重案支援中心檢察事務官、調查局中部地區機動工作站，持台中地院核發之搜索票，前往台中榮總神經外科辦公 室、被告即台中榮總醫師楊孟寅、鄭文郁及被告即醫療器材廠商陳姓人員等3人之住居所等處同步執行搜索，並約談被告3人及相關證 人到案說明。

經檢察官訊問後，認被告等3人均涉犯醫師法第28條之未取得合法醫師資格執行醫療業務、刑法之詐欺取財等罪嫌重大，且有事實足認為有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實行詐欺犯罪之虞，為確保後續偵查、審判程序之進行，認有羈押之必要，均經檢察官當庭逮捕，台中地院聲請 羈押禁見。

照片來源：台中榮民總醫院全球資訊網

